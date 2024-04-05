 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Столтенберг заявил о неспособности F-16 переломить ситуацию на поле боя

Столтенберг: F-16 не переломят ситуацию в зоне боевых действий в пользу ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Йенс Столтенберг рядом с истребителем F-16
Йенс Столтенберг рядом с истребителем F-16 (Фото: Martin Ziemer / Getty Images)

⁠Поставки истребителей F-16 Украине не смогут кардинально изменить ситуацию в зоне боевых действий в пользу ВСУ. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Bild.

Он назвал намерение западных стран поставить F-16 и начало обучения украинских пилотов управлению этими самолетами «примером значительной военной поддержки Украины со стороны союзников по НАТО». Столтенберг отметил, что передача истребителей займет время, поскольку «важно иметь подготовленных пилотов».

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Самолет может выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять ПВО, осуществлять перехват, авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду.

Путин пообещал уничтожать F-16 на Украине
Политика
Фото:Getty Images

На саммите НАТО в июле 2023 года западные страны создали коалицию по поставке Украине F-16. Ее возглавляют Нидерланды, Дания и США. Помимо этих стран, в коалицию входят Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Великобритания. Украинских пилотов обучают полетам на F-16 в нескольких западных странах.

Планируется, что первые F-16 Украина получит летом 2024 года, их обязалась передать Дания. Следующая партия истребителей, как ожидается, прибудет из Нидерландов во второй половине года. Бельгийские власти планируют отправить несколько F-16 Украине в 2025 году.

Россия осуждает военную помощь Запада Украине, в том числе поставки оружия. В Кремле полагают, что это затянет конфликт и не изменит его исхода. Минобороны России заявило, что на уничтожение всех обещанных Киеву F-16 уйдет менее месяца.

Российский гонщик "Формулы-1" рассказал как добился снятия санкций

Губернатор Мурманской области получил ножевое ранение

Крупнейшего производителя вина в России изъяли в собственность государства

Илон Маск прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО

Полиция обыскала квартиру преступника, напавшего на губернатора Чибиса

В Москве оштрафовали водителя, перевозившего льва. Видео

Восемь человек пострадало в Ростовской области из-за взрыва дрона

Названы официальные цены на автомобили бренда Solaris

На графике нефти сформировался «золотой крест». Что это значит?
Теги
Йенс Столтенберг НАТО F-16 истребитель F-16
Материалы по теме
Бельгия выделит Украине €100 млн на техническое обслуживание F-16
Политика
Нидерланды назвали срок получения Украиной первых F-16
Политика
Глава Минобороны Дании назвал сроки отправки первых F-16 на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 16:46
Телеведущая Водонаева выиграла суд у блогера Петрова о посте в Телеграм Общество, 18:21
Российский теннисист вышел в полуфинал турнира в Марокко Спорт, 18:18
Bloomberg узнал о передаче Индии двух российских военных судов Политика, 18:16
Власти Приднестровья заявили об ударе дрона по воинской части Политика, 18:06
Генсек ООН назвал конфликт в Газе смертоноснейшим для мирного населения Политика, 18:04
ЦБ выявил случаи манипулирования рынком на торгах фьючерсами Инвестиции, 17:59
Губернатора Чибиса доставили в областную больницу в Мурманске Политика, 17:54
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Рядом с Нью-Йорком произошло землетрясение магнитудой 4,8 Общество, 17:48
JPMorgan сообщил о быстрейшем за 25 лет сокращении объема акций на биржах Инвестиции, 17:38
Заработать $100 тыс. на перепродаже: как покупать недвижимость на Бали Pro, 17:37
Журова назвала российских теннисистов «вынужденными иноагентами» Спорт, 17:35
Суд арестовал еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Общество, 17:33
Жителя Иваново арестовали по обвинению в финансировании ВСУ Политика, 17:31
Столтенберг заявил о неспособности F-16 переломить ситуацию на поле боя Политика, 17:26