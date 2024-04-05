Столтенберг заявил о неспособности F-16 переломить ситуацию на поле боя

Столтенберг: F-16 не переломят ситуацию в зоне боевых действий в пользу ВСУ

Йенс Столтенберг рядом с истребителем F-16 (Фото: Martin Ziemer / Getty Images)

⁠Поставки истребителей F-16 Украине не смогут кардинально изменить ситуацию в зоне боевых действий в пользу ВСУ. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Bild.

Он назвал намерение западных стран поставить F-16 и начало обучения украинских пилотов управлению этими самолетами «примером значительной военной поддержки Украины со стороны союзников по НАТО». Столтенберг отметил, что передача истребителей займет время, поскольку «важно иметь подготовленных пилотов».

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Самолет может выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять ПВО, осуществлять перехват, авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду.

На саммите НАТО в июле 2023 года западные страны создали коалицию по поставке Украине F-16. Ее возглавляют Нидерланды, Дания и США. Помимо этих стран, в коалицию входят Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Великобритания. Украинских пилотов обучают полетам на F-16 в нескольких западных странах.

Планируется, что первые F-16 Украина получит летом 2024 года, их обязалась передать Дания. Следующая партия истребителей, как ожидается, прибудет из Нидерландов во второй половине года. Бельгийские власти планируют отправить несколько F-16 Украине в 2025 году.

Россия осуждает военную помощь Запада Украине, в том числе поставки оружия. В Кремле полагают, что это затянет конфликт и не изменит его исхода. Минобороны России заявило, что на уничтожение всех обещанных Киеву F-16 уйдет менее месяца.