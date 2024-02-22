Глава Минобороны Дании назвал сроки отправки первых F-16 на Украину
Дания рассчитывает поставить первые истребители F-16 на Украину летом этого года, заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен, его слова приводит DR.
В январе датское Минобороны сообщало о задержке с передачей Киеву самолетов. Ожидалось, что первые шесть F-16 будут отправлены в страну к Новому году, однако затем поставку отложили до второго квартала 2024 года. Поульсен тогда объяснял задержку тем, что обучение летчиков управлению истребителями займет больше времени.
Премьер-министр Метте Фредериксен объявила, что Дания заключила с Украиной соглашение о гарантиях безопасности, рассчитанное на десять лет. «Это самая серьезная ситуация в политике безопасности со времен окончания холодной войны. И мы, со стороны датского правительства, не можем не подчеркнуть, насколько важно, чтобы Украина получила тот военный потенциал, который ей необходим», — сказала она. «Если мы не будем вместе, Украина не выстоит и, возможно, Европа тоже», — подчеркнула Фредериксен.
Копенгаген также выделит Киеву пакет помощи на сумму более $1,7 млрд, деньги пойдут на закупку средств ПВО, беспилотников и 15 тыс. артиллерийских снарядов. В общей сложности королевство отдельно предоставило Украине военную поддержку на сумму 34,5 млрд датских крон (более $5 млрд).
Передать Киеву F-16 обещали также Нидерланды, Бельгия. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас говорил, что первые истребители поступят на Украину в июне 2024 года.
Минобороны России заявляло, что все обещанные Киеву западные истребители будут уничтожены за несколько недель.
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