Бельгия назвала сроки передачи Украине самолетов F-16

Истребители F-16 (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Власти Бельгии намерены в 2025 году поставить Украине несколько своих истребителей F-16. Об этом объявила министр обороны страны Людивин Дедондер в эфире телеканала RTL.

По словам Дедондер, количество истребителей, которое Бельгия сможет передать Украине, зависит от «наращивания собственного нового потенциала F-35». Брюссель также продолжит подготовку украинских пилотов в Бельгии, Дании и, вероятно, еще одной стране Евросоюза. Кроме того, бельгийские власти предложат обслуживать весь парк F-16, который получит Украина.

«Мы находимся в процессе предоставления Украине возможности модернизировать свои вооруженные силы. Я думаю, то, что мы предлагаем, <...> гораздо лучше, чем простое объявление об отправке нескольких F-16», — отметила министр.

В сентябре премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо рассказал, что по бельгийским стандартам имеющиеся у страны F-16 почти износились. Он попросил Министерство обороны Бельгии перепроверить срок, в течение которого можно эксплуатировать эти самолеты. «Мы должны рассмотреть все варианты. Если они все еще в чем-то полезны, мы, конечно, должны это выяснить», — сказал он.

Украина с самого начала военных действий заявляла, что нуждается в современных западных истребителях, но союзники Киева, в том числе Германия и США, исключали такую возможность. Впоследствии позиция Вашингтона смягчилась: Соединенные Штаты согласились обучать украинских летчиков управлению F-16 и заявили, что не будут возражать против поставок F-16 Киеву другими странами.

На саммите НАТО в Вильнюсе в июле была сформирована коалиция, задача которой — обучать украинских пилотов управлять F-16. В нее вошли 11 стран — Бельгия, Великобритания, Дания, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция. Первый этап обучения украинских пилотов управлению истребителями проходит в Великобритании. В конце сентября к странам, которые тренируют украинских летчиков, присоединилась Греция.

В Кремле, комментируя обсуждение поставок Киеву самолетов и обучение украинских пилотов, заявляли, что они демонстрируют «растущую вовлеченность» западных стран в конфликт. Глава МИДа Сергей Лавров назвал такие планы неприемлемой эскалацией.