Нидерланды назвали срок получения Украиной первых F-16

Нидерланды пообещали передать ВСУ истребители F-16 во второй половине 2024 года

Летом Украина получит истребители F-16 от Дании, до конца года — от Нидерландов, пообещал Амстердам. Власти заверили, что ЕС в этот же срок нарастит выпуск снарядов для Киева. Москва требует перестать снабжать ВСУ

Фото: Ezra Acayan / Getty Images

Украина получит первые истребители F-16 летом этого года, Нидерланды передадут самолеты во второй половине 2024-го, заявила нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен в интервью Reuters.

Первыми, уточнила она, прибудут датские истребители, нидерландские вскоре за ними.

В ответ на вопрос о проблемах с выделением США новой помощи Украине, министр отметила, что Киев имеет много друзей в Европе, но без американской поддержки будет сложно. Вместе с тем, указала Оллонгрен, к концу 2024 года производство снарядов в Европе будет значительно увеличено, чтобы нынешний дефицит боеприпасов, с которым столкнулась Украина, не повторился.

«Мы должны быть реалистами и учитывать возможность того, что это может быть длительная война, лучше планировать длительную войну», — сказала Оллонгрен.

Минобороны Нидерландов следит за использованием в ходе конфликта России и Украины беспилотников. Как отметила министр, сфера БПЛА развилась сильнее, чем можно было ожидать в начале полномасштабных боев, это означает, что необходимо «учиться».

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Самолет может выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять ПВО, осуществлять перехват, авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры» Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и

цифровые навыки. Оставить заявку

Литва и Дания обещали передать истребители Киеву летом. Планируется, что украинские военные будут проводить легкий ремонт, более существенными работами займутся в Польше и других страна Европы.

Эти самолеты позволят укрепить противовоздушную оборону Украины, но «серебряной пулей» не станут, предупреждал генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Нет системы вооружений, которая бы сама по себе изменила ситуацию на поле боя. Это вопрос одновременного сочетания многих возможностей. <...> Мы должны быть готовы к долгим и трудным боевым действиям», — признал он.

Россия осуждает оказание странами Запада военной помощи Украине и заявляет, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его результата. Минобороны России спрогнозировало уничтожение всех обещанных ВСУ западных истребителей за несколько недель.

«Применение этих истребителей с территории указанных стран — членов НАТО будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине и вынудит Россию на ответные меры», — заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.