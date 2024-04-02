Гаврилов заявил о полезных уроках для России из конфликта на Украине
Россия извлекла полезные уроки за время военной операции на Украине, заявил «РИА Новости» глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Уроки извлечены действительно полезные. В ходе СВО (специальная военная операция. — РБК) Россия развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов», — сказал он.
По словам дипломата, мир понял, что применение украинскими военными западного оружия и методов планирования операций НАТО «не может обеспечить превосходство на поле боя».
Россия осуждает военную помощь Киеву со стороны Запада. В Кремле полагают, что она не изменит исход конфликта и лишь затянет его.
Летом 2023 года Киев предпринял попытку контрнаступления, по словам российского президента Владимира Путина, она завершилась провалом. Это признали и украинские власти: глава государства Владимир Зеленский объяснил неудачу нехваткой вооружений и ограниченной численностью войск.
В 2023 году поставки западного вооружения Киеву сократились по сравнению с предыдущим годом. В начале 2024-го западные страны активизировали поддержку Украины. Так, Пентагон анонсировал пакет неотложной поддержки в размере $300 млн, а ЕС согласовал пополнение Европейского фонда мира на €5 млрд, которые могут быть использованы для оплаты поставок оружия.
Лидеры стран ЕС также согласовали помощь для Киева в €50 млрд на период с 2024 по 2027 год. В то же время договориться о финансировании Украины с осени не может конгресс США.
Зеленский предупреждал, что украинские войска без поддержки Запада начнут отступать.
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