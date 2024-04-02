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Военная операция на Украине ,  
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Гаврилов заявил о полезных уроках для России из конфликта на Украине

Гаврилов: Россия извлекла полезные уроки за время военной операции на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Россия извлекла полезные уроки за время военной операции на Украине, заявил «РИА Новости» глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Уроки извлечены действительно полезные. В ходе СВО (специальная военная операция. — РБК) Россия развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов», — сказал он.

По словам дипломата, мир понял, что применение украинскими военными западного оружия и методов планирования операций НАТО «не может обеспечить превосходство на поле боя».

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Россия осуждает военную помощь Киеву со стороны Запада. В Кремле полагают, что она не изменит исход конфликта и лишь затянет его.

Летом 2023 года Киев предпринял попытку контрнаступления, по словам российского президента Владимира Путина, она завершилась провалом. Это признали и украинские власти: глава государства Владимир Зеленский объяснил неудачу нехваткой вооружений и ограниченной численностью войск.

В 2023 году поставки западного вооружения Киеву сократились по сравнению с предыдущим годом. В начале 2024-го западные страны активизировали поддержку Украины. Так, Пентагон анонсировал пакет неотложной поддержки в размере $300 млн, а ЕС согласовал пополнение Европейского фонда мира на €5 млрд, которые могут быть использованы для оплаты поставок оружия.

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Лидеры стран ЕС также согласовали помощь для Киева в €50 млрд на период с 2024 по 2027 год. В то же время договориться о финансировании Украины с осени не может конгресс США.

Зеленский предупреждал, что украинские войска без поддержки Запада начнут отступать.

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