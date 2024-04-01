 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Гаврилов заявил, что отношения России и НАТО «хуже холодной войны»

Константин Гаврилов: отношения России и НАТО в состоянии хуже холодной войны

Отношения России и НАТО сегодня можно охарактеризовать как хуже состояния холодной войны, считает руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».

По его словам, если проводить параллели между историческими эпохами, «то достаточно вспомнить, как в годы холодной войны практически все заявления НАТО министерского и другого уровня начинались с оценки вероятности внезапного широкомасштабного нападения СССР и Варшавского договора».

По его словам, в стратегической концепции альянса, утвержденной на ближайшие десять лет, Россия названа «наиболее значительной и прямой угрозой». «Как следствие, отношения Россия — НАТО сейчас можно охарактеризовать как более, чем холодная война», — заключил он.

Столтенберг предупредил о десятилетиях конфронтации с Россией
Политика
Йенс Столтенберг

Некоторые западные политики в последнее время высказывались о возможном столкновении России и НАТО. В частности, эстонский премьер-министр Кая Каллас в январе заявила, что Москва в ближайшие годы может стать серьезной военной угрозой для альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что блок «не ищет войны с Россией», но должен быть готов к конфронтации на десятилетия.

Президент Владимир Путин исключил конфликт с НАТО. По его словам, у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами альянса.

Под Киевом установили 10 тыс. «зубов дракона». Фото из космоса

Дипломаты из США и ЕС приняли участие в памятной акции у «Крокуса»

Песков ответил на слова Зеленского о переговорах

Большинство банков Армении перестали работать с картами «Мир»

В здании Бауманки загорелась кровля. Видео

Что происходит в приграничном городах и селах Белгородской области. Репортаж

В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в апреле 2024 года
Теги
Россия НАТО
Материалы по теме
Захарова ответила на слова Бербок о Путине и конфликте с НАТО
Политика
В НАТО заявили, что не видят признаков планирования Россией нападения
Политика
Глава немецкого МИДа заявила о желании Путина «втянуть НАТО» в конфликт
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 29 мар, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 29 мар, 16:47
«Ведомости» узнали о деле против владельца застройщика из топ-15 в России Бизнес, 05:25
Гаврилов заявил, что отношения России и НАТО «хуже холодной войны» Политика, 05:03
В России запустили механизм, блокирующий продажи просроченных товаров Экономика, 04:34
На Камчатке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы Общество, 04:17
С круассаном и кофе: официанты совершили забег по Парижу Общество, 04:02
Дом премьера Ливии в Триполи обстреляли из гранатометов Политика, 03:44
ТАСС назвал сумму арестованных активов по иску об изъятии «Макфы» Бизнес, 03:23
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
В России изменились правила продажи пива и табачной продукции Общество, 03:18
Климатологи указали на риски повторения «порога потепления» на Земле Общество, 03:00
«Страна» узнала о самоубийстве в украинском военкомате Общество, 02:54
Нетаньяху провели операцию по удалению грыжи Общество, 02:53
Два человека получили ранения при ударе Израиля по окрестностям Дамаска Политика, 02:24
В ООН ответили на идею Израиля расформировать БАПОР Политика, 02:06
Киселев в своей передаче напомнил о позиции Путина по смертной казни Общество, 01:46