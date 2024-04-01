Гаврилов заявил, что отношения России и НАТО «хуже холодной войны»

Отношения России и НАТО сегодня можно охарактеризовать как хуже состояния холодной войны, считает руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».

По его словам, если проводить параллели между историческими эпохами, «то достаточно вспомнить, как в годы холодной войны практически все заявления НАТО министерского и другого уровня начинались с оценки вероятности внезапного широкомасштабного нападения СССР и Варшавского договора».

По его словам, в стратегической концепции альянса, утвержденной на ближайшие десять лет, Россия названа «наиболее значительной и прямой угрозой». «Как следствие, отношения Россия — НАТО сейчас можно охарактеризовать как более, чем холодная война», — заключил он.

Некоторые западные политики в последнее время высказывались о возможном столкновении России и НАТО. В частности, эстонский премьер-министр Кая Каллас в январе заявила, что Москва в ближайшие годы может стать серьезной военной угрозой для альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что блок «не ищет войны с Россией», но должен быть готов к конфронтации на десятилетия.

Президент Владимир Путин исключил конфликт с НАТО. По его словам, у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами альянса.