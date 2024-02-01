€50 млрд для Украины: как Брюссель добивался согласия Будапешта

Все 27 лидеров стран ЕС согласовали на саммите 1 февраля пакет помощи для Киева в рамках бюджета объединения. Но его по требовании Венгрии будут обсуждать каждый год. Как договаривались Брюссель и Будапешт -- в материале РБК

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Как ЕС склонял Венгрию к одобрению помощи для Украины

На протяжении последних недель Брюссель пытался изменить точку зрения Венгрии, которая выступала против пакетного финансирования Украины. На саммите 1 февраля лидеры стран объединения должны были согласовать пересмотр бюджета объединения (многолетней финансовой программы, MFF) на период до 2027 года и наконец решить, в каком формате они смогут оказать поддержку Киеву.

Пересмотр MFF предполагает траты на «новые приоритеты», среди которых: €50 млрд в фонд для Украины (кредиты на €33 млрд и гранты на €17 млрд);

€2 млрд на программы миграции и управления границами;

€7,6 млрд на программу «соседство и мир»;

€1,5 млрд для европейского фонда обороны и стратегических технологий для Европы (STEP);

€2 млрд на инструменты гибкого бюджета;

€1,5 млрд на траты в чрезвычайных ситуациях.

В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на выделение €50 млрд Украине, аргументировав это тем, что Будапешт выступает против совместной помощи ЕС Украине за счет бюджета союза. Встреча глав МИД ЕС 22 января не приблизила объединение к компромиссу. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заверил — его страна не будет оплачивать военную поддержку для Украины.

Ожидалось, что 1 февраля будут тяжелые дебаты. Однако уже в полдень по времени Брюсселя глава Евросовета Шарль Мишель объявил на своей странице в X (бывший Twitter), что все 27 стран договорились о фонде для Украины в объеме €50 млрд в рамках бюджета ЕС. «Это обеспечивает устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины», — добавил он. Президент Украины Владимир Зеленский уже выразил благодарность странам объединения, подчеркнув важность единогласного решения ЕС по финансированию его страны.

Все 27 стран согласились каждый год пересматривать помощь, как и хотел Будапешт. Хотя по прибытии на саммит премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что не согласна с таким вариантом, потому он вносит фактор непредсказуемости в поддержку Киева. По ее мнению, ЕС должен соблюдать обещания перед Украиной, а не идти на большой компромисс с Орбаном.

В преддверии саммита Financial Times сообщила, что ЕС протягивает «оливковую ветвь» Орбану. По данным издания, послы стран объединения за день до саммита сформировали свое предложение для Венгрии: ЕС будет проводить ежегодный обзор помощи Киеву в течение следующих четырех лет (что совпадает с позицией Будапешта). При этом, вопреки желанию Венгрии, ни одна страна не сможет наложить вето на продолжение финансирования Украины. Вместо этого лидеры ЕС будут ежегодно проводить дебаты с целью «выработки рекомендаций по подходу объединения» к ситуации, сложившейся в результате военной операции России на Украине.

По данным Guardian, Брюссель согласился на два условия Будапешта. Первое — через два года Еврокомиссия проведет обзор расходов, а затем страны проголосуют за продолжение поддержки. Второе заключается в согласовании дополнительной меры «по механизму обусловленности для защиты бюджета ЕС».

Речь идет о механизме, который лидеры согласовали в 2020 году, чтобы приостановить финансирование Венгрии (вступил в силу в 2021 году). Он позволяет принять такое решение, если нарушение страной принципов верховенства права рискует повлиять на «разумное управление бюджетом ЕС» или «защиту финансовых интересов блока». Тогда лидеры ЕС обещали, что применение этого механизма будет объективным и справедливым. В 2022 году Брюссель приостановил передачу Венгрии приблизительно €30 млрд из-за разногласий по проблемам верховенства закона и обеспечения прав меньшинств. Согласно требованиям ЕС, получить эти средства назад Будапешт сможет, если обеспечит защиту прав ЛГБТ (Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны), а также признает верховенство европейского права над национальным и выполнит ряд других условий. Накануне декабрьского саммита ЕС в СМИ появилась информация, что Венгрия не будет блокировать пакет помощи для Украины в обмен на разморозку транша. 13 декабря Еврокомиссия разблокировала предназначенные Будапешту €10,2 млрд, отрицая связь этого решения с его позицией. В любом случае на тот момент на решение Венгрии это не повлияло.

FT также ранее писала, что Брюссель планирует склонить Орбана к соглашению, используя экономическую уязвимость его страны — высокую инфляцию и самый высокий в ЕС уровень платежей по обслуживанию внешнего долга. По данным издания, стратегия направлена на ослабление венгерского форинта и снижение инвестиционной привлекательности страны, чтобы ударить по «рабочим местам и экономическому росту».

Это сообщение вызвало ярость у Будапешта. «Мы сделали компромиссное предложение. В ответ мы подверглись шантажу со стороны Брюсселя... Мы будем защищать свои интересы. Венгрию нельзя шантажировать!» — написал 30 января Орбан в соцсети X (бывший Twitter).

Помимо финансовых мер давления на Будапшет Брюссель рассматривал возможность пустить в ход ст. 7 Договора о ЕС, которая позволяет лишить ту или иную страну права голоса в объединении. 18 января Европарламент даже принял соответствующую резолюцию. После этого главы государств союза могли бы проголосовать за «молчание» Будапешта.

Европейский дипломатический источник подтвердил РБК, что это предложение обсуждалось. Однако, по его словам, такое развитие событий «маловероятно», поскольку большинство стран считают его «нежелательным». Как минимум Словакия публично заявляла, что не допустит ограничений Венгрии в правах.

Что еще лидеры ЕС будут обсуждать на саммите

В приглашении для лидеров на саммит глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что они воспользуются возможностью обсудить дальнейший план действий по всем аспектам военной помощи Украине.

На данный момент Евросоюз направил Киеву военную помощь на сумму €28 млрд и выделил еще около €21,2 млрд на этот год, согласно внутреннему документу, подготовленному Еврокомиссией и дипломатическим органом ЕС.

Особенно остро сейчас встает вопрос с боеприпасами. Евросоюз сможет передать Украине к марту около 500 тыс. единиц вместо обещанного 1 млн, признал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны ЕС 31 января.

В тот же день FT опубликовала совместное письмо глав правительств ФРГ, Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов. Они призвали «удвоить» усилия по поддержке Украины, «срочно обеспечить» ее боеприпасами, дронами и средствами ПВО, объяснив необходимость ускорения процессов тем, что вооружения по новым заказам попадут на поле боя только к следующему году.

Россия осуждает поставки вооружений Украине Западом. Владимир Путин отмечал, что если помощь совсем прекратится, то без нее Киев продержится неделю.

ЕС также активизирует усилия в вопросе конфискации российских активов. Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд сообщил на брифинге 30 января, что пока не разработан механизм передачи замороженных российских активов на нужды Украины. При этом, по его словам, страны ЕС достигли «принципиального соглашения» по предложению, которое предполагает передачу доходов от реинвестирования активов в бюджет союза и их дальнейшее использование для Киева.Теперь ожидается формальное утверждение этого варианта Советом ЕС.

Лидеры Евросоюза также обменяются мнениями по ситуации на Ближнем Востоке. Шарль Мишель отметил, что странам необходимо обсудить вопросы безопасности и меры по предотвращению дальнейшей эскалации в регионе, особенно в Красном море. Кроме того, по его словам, ЕС нужно срочно внести свой вклад в исправление разрушительной гуманитарной ситуации в секторе Газа.