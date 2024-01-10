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Военная операция на Украине ,  
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Как Запад сократил поставки вооружения Украине. Инфографика

Кильский институт: Запад сократил поставки тяжелых вооружений Украине
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Военная операция на Украине
В 2023 году обещания поставок тяжелых вооружений Украине по сравнению с 2022-м сократились, следует из открытых данных. Сколько оружия было предложено и сколько уже передано Западом — в инфографике РБК

В 2023 году поставки военной техники на Украину из западных стран, в частности тяжелых вооружений, по сравнению с 2022-м сократились. Среди крупных поставщиков полностью свои обязательства выполнила только Чехия, свидетельствуют данные проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики (Германия), который отслеживает поставки. РБК проанализировал его подсчеты за период с 24 февраля 2022 года по конец октября 2023-го (последние доступные в трекере данные).

Динамика заявлений указывает, что в 2022 году Украине обещали больше оружия, чем в 2023-м. В 2022 году западные страны анонсировали поставки 434 танков, 89 РСЗО и 574 тяжелых орудий, а в 2023-м пообещали 380 танков, восемь РСЗО и 236 орудий. Фокус западных стран сместился на ЗРК — если в 2022 году они обещали предоставить Украине 24 комплекса, то в 2023-м анонсировали поставки 55.

Всего за время конфликта зарубежные страны обещали поставить Украине 814 танков — из них 519 Киев получил, а 295 ожидают поставки. Больше всего их предоставила Польша — к ноябрю 2023 года она передала 264 танка, еще 60 ожидают поставки. Следом идут Чехия (поставила все обещанные 90 танков), Германия (поставила 38, ожидают поставки 42), Словения (передала все 28 танков) и Нидерланды (поставили 23, еще 81 ожидают поставки).

В трекере, ведущемся институтом, все танки учитываются как равнозначные, вне зависимости от года производства, технического состояния и стоимости. Больше всего Украине передали Т-72 и их иностранных модификаций — 376 машин, еще 104 ожидают поставки. Следом идут различные модели немецких танков Leopard — поставлено 91, 130 ожидают поставки. Ни один из обещанных американских Abrams, согласно доступным данным, пока поставлен не был.

В категории РСЗО Запад обещал Киеву 97 систем — из них Украина получила 78. По поставкам лидируют США с HIMARS и Чехия с чехословацкими RM-70 — они предоставили 32 и 33 системы соответственно, Вашингтон должен передать еще шесть. Также РСЗО передали Германия (пять единиц), Великобритания и Норвегия (по три) и Франция (две).

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Запад также анонсировал поставку в общей сумме 810 тяжелых орудий — из них Киев получил 585, поставки ожидают 225. В этой категории лидируют США и Великобритания — передали 218 и 100 штук соответственно, еще 52 и 30 обещаны. Следом по количеству обещанного идут Италия, Польша и Эстония, причем Таллин пока не передал ни одной системы из обещанных 48, в то время как Прага поставила все 38 анонсированных пушек.

Из 79 обещанных ЗРК в распоряжении Украины сейчас находится 45. В этой категории лидирует Чехия, которая передала все 16 анонсированных комплексов. Затем идут США (восемь передано, семь ожидают), Испания (семь и шесть соответственно), Германия (шесть и 18 соответственно) и Словакия (передала все три, которые собиралась).

Самой большой категорией продолжают оставаться бронемашины: из 5,4 тыс. обещанных были поставлены 2,3 тыс. Большая часть из них — производства США. В тройку лидеров по обязательствам входят американские HMMWV (2037 единиц), M113 (587) и Maxxpro (566). Реальных поставок первой и третьей моделей было существенно меньше, только M113 поставили больше половины из обещанного. В лидерах по фактическим поставкам помимо американских машин оказались канадская Roshel Senator и чехословацкая BVP-1: на конец октября 2023 года их поставили ровно столько, сколько обещали (208 и 201 соответственно).

Трекер Кильского института в последний раз обновлялся 7 декабря 2023 года. Информацию о поставках собирают с опорой на открытые данные из официальных источников и сообщений СМИ. В отчетах института речь идет о 40 странах — среди них члены Евросоюза, Австралия, Великобритания, Канада, Китай, Индия, Исландия, Новая Зеландия, Норвегия, США, Турция, Швейцария, Южная Корея, Япония. В проекте не учитываются пожертвования частных лиц, компаний, религиозных и неправительственных организаций, а также помощь украинским беженцам в других странах.

Трекер учитывает данные с 24 января 2022 года (тогда, по мнению авторов проекта, начались первые крупные обещания помощи для Украины — за точку отсчета взят период, когда НАТО перевело часть своих войск в режим ожидания) по конец октября 2023 года. В инфографике использованы данные с 24 февраля 2022-го, когда Россия объявила о проведении специальной военной операции на Украине.

С сентября 2022 года проект отдельно публикует статистику поставок тяжелой военной техники: помимо данных о танках там приведены сведения о самоходных артиллерийских установках (САУ), РСЗО и ЗРК, также есть информация о бронемашинах. Кроме подсчета общего количества тяжелой техники исследователи проекта собирают данные о поставках конкретных моделей, например американских РСЗО HIMARS или французских гаубиц CAESAR. В инфографике в категорию тяжелой артиллерии вошли САУ и гаубицы калибров 102, 122, 152 и 155 мм. В категорию бронемашин включены такие позиции, как БМП, БТР, и ремонтно-эвакуационная техника.

Не все страны раскрывают информацию о своих поставках, поэтому в категорию ожидающей поставки при подсчетах могла попасть уже полученная Украиной техника, о доставке которой публично не сообщалось.

Эксперты отмечают, что общая помощь, выделенная, в частности, с августа по октябрь 2023 года, оказалась практически на 90% меньше, чем за аналогичный период в 2022 году, — общая стоимость новых пакетов поддержки составила €2,11 млрд. Сейчас Киев в первую очередь полагается на США, Германию, а также страны Северной и Восточной Европы. В условиях, когда из-за разногласий в конгрессе США решения об американской помощи были отложены на 2024 год, он в первую очередь рассчитывает на анонсированные Евросоюзом €50 млрд.

США по-прежнему остаются крупнейшим донором среди предоставляющих Киеву помощь стран: всего они выделили Украине €71,3 млрд, из которых €43,8 млрд приходится на военную поддержку. Следом идет Германия: она предоставила Киеву помощи на общую сумму €20,9 млрд, из который €17,1 млрд — это военный сектор. Если рассматривать все страны Евросоюза вместе, то по объему помощи Брюссель выходит на первое место — €84,8 млрд, где в приоритете финансовая поддержка, на нее ЕС выделил €77,1 млрд.

Военная помощь составляет 58% от всей внешней поддержки Украины — значительную часть в ней занимают поставки тяжелых вооружений. Общая сумма обязательств по поставке тяжелых вооружений за те почти два года, что длится конфликт, составила €25 млрд, из которых 43% приходится на США. В последнее время поддержка со стороны Вашингтона сокращается: с августа по октябрь 2023 года он выделил на тяжелые вооружения €500 млн, в то время как Евросоюз — €780 млн.

Россия осуждает международную военную помощь Украине. В частности, в декабре официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала прекращение поставок оружия условием «всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования конфликта вокруг Украины».

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Роман Покатилов, Екатерина Постникова Екатерина Постникова, Анастасия Антипова Анастасия Антипова
военная помощь Украина Запад НАТО США РСЗО HIMARS танк Leopard
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