ЕС одобрил увеличение Европейского фонда мира на €5 млрд
Евросоюз согласовал увеличение Европейского фонда мира на €5 млрд, которые могут быть использованы для оплаты поставок оружия Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после заседания глав МИД стран ЕС, передает венгерский портал Index.
О таких планах ранее писала газета Financial Times.
Будапешт, как отметил Сийярто, должен выплатить фонду свою долю в €50 млн, но на какие цели будут потрачены эти средства, будет определять венгерское правительство.
Европейский фонд мира (European Peace Facility) был создан в 2021 году с целью предотвращения военных конфликтов в других странах. До начала военной операции на Украине средства фонда не использовались для закупок оружия — их предоставляли странам-партнерам и направляли на поддержку миротворческих миссий.
Однако в 2023 году глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил создать внутри фонда отдельный механизм, позволяющий использовать его средства непосредственно для военной поддержки Украины. В случае реализации этой идеи страны ЕС, поставлявшие Киеву оружие, смогут получить из фонда компенсацию.
Венгрия является одним из поставщиков гуманитарной помощи Украине, но не соглашается оказывать ей военную помощь. Например, Будапешт препятствовал одобрению четырехлетнего пакета помощи Киеву в размере €50 млрд из бюджета ЕС, но 1 февраля премьер-министр Виктор Орбан согласился снять вето на это решение с условием, что замороженные для Венгрии средства не будут потрачены на Украину.
В феврале глава венгерского МИДа отметил, что Будапешт не будет накладывать вето на увеличение Европейского фонда мира, средства из которого выделят Украине, но и не будет участвовать в его работе.
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