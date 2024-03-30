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Военная операция на Украине ,  
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Захарова ответила на слова Бербок о Путине и конфликте с НАТО

Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Германии Анналены Бербок о конфликте России и НАТО, предложила купить ей жвачку, учебник истории и карту. Об этом она заявила «РИА Новости».

Накануне Бербок заявила в интервью медиагруппе Funke, что целью президента России Владимира Путина «было и остается разрушить существование Украины как независимой, свободной страны и втянуть НАТО в войну».

«Хочется спросить у Бербок: она не в курсе, что это не российские базы окружали НАТОвские страны, а НАТО расширялось на восток по периметру России? Купите Анналене карту, учебник истории и жвачку, чтобы меньше говорила подобной чуши», — сказала в ответ Захарова.

С начала конфликта на Украине в альянс вступили Швеция и Финляндия.

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После начала российской военной операции на Украине западные политики не раз допускали возможное столкновении НАТО с Москвой в случае, если украинская армия начнет отступать. В частности, в декабре 2023 года об этом заявил президент США Джо Байден. «Если Путин возьмет Украину, он не остановится там. Важно посмотреть в долгосрочной перспективе. <...> Путин нападет на союзников [США по] НАТО, если он продолжит продвигаться, он атакует союзников НАТО», — сказал он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также считает, что государства блока должны нарастить военное производство, в том числе для «сдерживания России». «Мы должны подготовиться к конфронтации, которая может продлиться десятилетия», — заявил он. Вместе с тем председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр накануне сказал, что альянс пока не видит признаков планирования Россией нападения.

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Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не собирается воевать с НАТО. По его словам, у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами НАТО.

По мнению российского МИДа, что деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе нацелена на подготовку союзников к потенциальному столкновению с Москвой.

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Теги
Персоны
Мария Захарова Анналена Бербок Германия НАТО Украина
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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