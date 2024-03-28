 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В МИДе увидели подготовку НАТО к конфликту с Россией в Восточной Европе

МИД: активность НАТО в Восточной Европе — подготовка к столкновению с Россией
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе, в частности, модернизация военной базы в Румынии, заточена на подготовку союзников к потенциальному столкновению с Россией. Об этом заявили «РИА Новости» в Министерстве иностранных дел России.

«Расширение румынской авиабазы — еще одно доказательство того, что Североатлантический блок продолжает безудержную милитаризацию Восточной Европы и Черноморского региона. <...> Все это заточено на подготовку союзников по блоку к потенциальному столкновению с нашей страной», — заявили в МИДе.

В ведомстве добавили, что «форсированное усиление коалиционных потенциалов происходит также в Польше, Прибалтике». В МИДе назвали подобную активность НАТО провокационной.

Эксперты оценили расходы стран Европы на защиту от России
Политика
Фото:Fabian Bimmer / Getty Images

В середине марта в Румынии начали строительство крупнейшей базы НАТО в Европе, которая сможет принять до 10 тыс. военных и членов их семей. Площадь объекта составит около 2,8 тыс. га, стоимость строительства составляет €2,5 млрд. Общий периметр базы составит 30 км.

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр 22 марта заявил, что альянс вернулся к концепции коллективной безопасности и теперь готов к вероятному конфликту с Россией. Он отметил, что НАТО «значительно изменило и укрепило свои позиции на восточном фланге». Речь идет о программе расширенного присутствия сил альянса (Enhanced Forward Presence) в Латвии, Литве, Эстонии, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии.

Президент России Владимир Путин в середине марта заявил, что если Россия столкнется с НАТО в полномасштабном конфликте, это приведет к началу третьей мировой войны. «Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован», — отметил он. 28 марта Путин подчеркнул, что у России нет никаких агрессивных намерений по отношению к государствам Европы.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Момент ДТП в Курске, где автобус с отказавшими тормозами таранит машины. Видео

На заводе в Калуге начали производить Citroen. Подробности и фото

Банки Китая, ОАЭ и Турции ужесточили требования к соблюдению санкций. Подробности

Самые популярные бренды товаров повседневного использования. Инфографика

Эксклюзив: Концертный зал «Крокус Сити Холл» находится в залоге у банка

СК получил 143 заявления о пропаже родных и близких после теракта в «Крокусе»

Apple назвал дату премьеры новых продуктов. Что там покажут

Аналитики SberCIB повысили прогноз курса доллара до ₽95. Когда это произойдет

Теги
Персоны
Восточная Европа НАТО МИД Румыния
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
В Румынии начали строить крупнейшую базу НАТО
Политика
Путин заявил об отсутствии у России агрессивных намерений
Политика
В Британии заявили, что не смогли бы в одиночку воевать с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 100,27 (-0,14) Инвестиции, 27 мар, 17:15 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 92,59 (+0,02) Инвестиции, 27 мар, 17:15
Аэропорты попросили Минтранс не запрещать вход в терминалы без билетов Общество, 10:02
Как признать решение российского суда в Китае Pro, 09:52
Шольц заявил об обсуждении мира на Украине советниками из ряда стран Политика, 09:46
Петербургская товарная биржа запланировала торги мясом и маслом Инвестиции, 09:35
Медведев в полуфинале турнира в США сыграет против неудобного соперника Спорт, 09:31
9 способов раскопать зарытый когда-то талант Pro, 09:30
В Приморье введут стандарт «Чайна Фрэндли» для туристов из Китая Общество, 09:27
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Reuters оценил в $100 млрд потери ушедших из России компаний Бизнес, 09:18
В Кремле призвали Дурова больше следить за Telegram из-за террористов Политика, 09:12
Иностранный владелец требует дивиденды. Чем рискует бизнес и как быть Pro, 09:10
Ространснадзор решил перевести проверки авиакомпаний «на цифру» Бизнес, 09:03
Книга заявок на IPO «Европлана» была переподписана в четыре раза Инвестиции, 09:02
«Ъ» узнал о деле против экс-судей Ингушетии из-за взятки от террориста Общество, 08:51
Почему спрос на маленькие квартиры — это ложный тренд: как быть инвестору Pro, 08:41