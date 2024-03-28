В МИДе увидели подготовку НАТО к конфликту с Россией в Восточной Европе

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Деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе, в частности, модернизация военной базы в Румынии, заточена на подготовку союзников к потенциальному столкновению с Россией. Об этом заявили «РИА Новости» в Министерстве иностранных дел России.

«Расширение румынской авиабазы — еще одно доказательство того, что Североатлантический блок продолжает безудержную милитаризацию Восточной Европы и Черноморского региона. <...> Все это заточено на подготовку союзников по блоку к потенциальному столкновению с нашей страной», — заявили в МИДе.

В ведомстве добавили, что «форсированное усиление коалиционных потенциалов происходит также в Польше, Прибалтике». В МИДе назвали подобную активность НАТО провокационной.

В середине марта в Румынии начали строительство крупнейшей базы НАТО в Европе, которая сможет принять до 10 тыс. военных и членов их семей. Площадь объекта составит около 2,8 тыс. га, стоимость строительства составляет €2,5 млрд. Общий периметр базы составит 30 км.

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр 22 марта заявил, что альянс вернулся к концепции коллективной безопасности и теперь готов к вероятному конфликту с Россией. Он отметил, что НАТО «значительно изменило и укрепило свои позиции на восточном фланге». Речь идет о программе расширенного присутствия сил альянса (Enhanced Forward Presence) в Латвии, Литве, Эстонии, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии.

Президент России Владимир Путин в середине марта заявил, что если Россия столкнется с НАТО в полномасштабном конфликте, это приведет к началу третьей мировой войны. «Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован», — отметил он. 28 марта Путин подчеркнул, что у России нет никаких агрессивных намерений по отношению к государствам Европы.