Захарова призвала СМИ узнать у Бербок о планах атаковать Крымский мост

Вид на Крымский мост (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Немецкие СМИ должны поинтересоваться у главы МИД Германии Анналены Бербок, планирует ли страна атаковать Крымский мост, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.

Так дипломат ответила на сообщение главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая написала, что «товарищи в погонах» передали ей аудиозапись, где высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, «как они будут бомбить» Крымский мост, чтобы это не повлекло последствий для Германии. Симоньян также добавила, что обращается по этому поводу с официальным журналистским запросом к послу Германии в Москве Александру Ламбсдорффу, а также к Бербок и немецкому канцлеру Олафу Шольцу.

«Интересно, что на этот счет думает Анналена Бербок? У немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость и задать ей вопросы», — написала в ответ Захарова.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от руководства Германии разъяснений в связи с появлением аудиозаписи. Он также отметил, что парламентарии обсудят это на заседании в середине марта.

В октябре 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате обрушились два автомобильных пролета, а на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в то время проходил по мосту. Погибли четыре человека. Следственный комитет завел дело о теракте, в конце февраля ведомство отчиталось о завершении расследования.

Второй взрыв на мосту произошел 17 июля 2023 года. Как заявили российские власти, сооружение атаковали два украинских безэкипажных катера. Погибли два человека. На автодорожной части моста был разрушен один пролет, на другом произошло осевое смещение. Железнодорожная часть получила незначительные повреждения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил причастность Киева в обеим атакам. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк пригрозил уничтожить мост и пообещал «много сюрпризов».