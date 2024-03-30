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Военная операция на Украине ,  
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Бельгия выделит Украине €100 млн на техническое обслуживание F-16

Министр обороны Дедондер: Бельгия выделит Киеву €100 млн на техобслуживание F-16
Сюжет
Военная операция на Украине

Правительство Бельгии одобрило выделение €100 млн Украине на техническое обслуживание истребителей F-16, заявила министр обороны страны Людивин Дедондер, сообщает Le Soir.

Бельгия входит в «коалицию F-16», в которой состоят страны, планирующие поставить Киеву эти самолеты.

«Мы уже начали обучение украинских технических специалистов оперативному обслуживанию парка F-16, а наше участие в обучении и подготовке будущих пилотов этим высокоэффективным и высокотехнологичным возможностям продолжается в Дании», — рассказала Дедондер.

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Самолет может выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять ПВО, осуществлять перехват, авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду.

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Политика
Фото:Getty Images

«Коалиция F-16» была создана на саммите НАТО в июле 2023 года. Возглавляют ее Нидерланды, Дания и США. Помимо этих стран и Бельгии в коалицию входят Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Великобритания.

Первые F-16 Киеву должна передать Дания летом 2024 года. Следующая партия истребителей, как ожидается, прибудет из Нидерландов во второй половине года. Дедондер говорила, что бельгийские власти планируют отправить несколько F-16 Украине в 2025 году.

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Украинских пилотов обучают полетам на F-16 в нескольких западных странах, в частности, в Дании и Великобритании.

Россия осуждает военную помощь Запада Украине, в том числе поставки оружия. В Кремле полагают, что это затянет конфликт и не изменит его исхода. Минобороны России заявило, что на уничтожение всех обещанных Киеву F-16 уйдет менее месяца.

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Теги
Бельгия Украина F-16 военная помощь истребитель
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