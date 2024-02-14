Сырский заявил о сложной обстановке на фронте

Главком ВСУ Сырский и министр обороны Украины Умеров посетили украинские части на авдеевском и купянском направлениях. Bild писал, что экс-главком Залужный просил Зеленского вывести войска из Авдеевки

Рустем Умеров и Александр Сырский (Фото: mil.gov.ua)

Глава ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров совершили рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на авдеевском и купянском направлениях, сообщается в телеграм-канале Сырского.

По словам главкома, «оперативная обстановка чрезвычайно сложная и напряженная», а у российских военных есть численное преимущество в личном составе.

Главком вместе с Умеровым заслушал доклады командиров бригад, тактических групп и группировок, которые «ведут оборонительные действия в чрезвычайно сложных условиях», и «проанализировали имеющиеся ресурсы и потребности» украинских сил.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сырского главой ВСУ 8 февраля, до этого он командовал сухопутными войсками. Экс-командующий Валерий Залужный ушел в отставку в тот же день. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 февраля заявил, что отставка Залужного и назначение Сырского не изменят ход спецоперации.

Сырский в интервью немецкому каналу ZDF, которое было опубликовано 13 февраля, но записано за несколько дней до его назначения на пост главкома, заявил, что украинская армия переходит к оборонительной операции.

Ранее, 6 февраля, украинский глава Авдеевки заявил о боях на улицах города. До этого, 2 февраля, Залужный доложил Зеленскому, что в Авдеевке сложилась особенно сложная ситуация. Немецкое издание Bild писало, что экс-главком ВСУ и президент Украины разошлись во мнениях по поводу авдеевского направления: Зеленский не одобрил просьбу Залужного о выведении войск из Авдеевки для «выравнивания фронта».