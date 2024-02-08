Киев опубликовал указы об отставке Залужного и назначении Сырского
Офис президента Украины опубликовал указы президента Владимира Зеленского об увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и назначении на его должность командующего сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского.
«Уволить Залужного Валерия Федоровича с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины», — говорится в первом указе.
«Назначить Сырского Александра Станиславовича Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины», — сказано во втором документе.
Третьим указом Зеленский освободил Сырского от должности командующего Сухопутными войсками ВСУ, которую он занимал ранее.
Все документы президент Украины подписал 8 февраля.
Вечером 8 февраля глава Минобороны страны Рустем Умеров объявил о решении сменить руководство ВСУ, в том числе главкома. Залужный командовал украинской армией с июля 2021 года.
Зеленский, объявляя о назначении Сырского, отметил, что руководить ВСУ будет «новая управленческая команда». «2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе нашей обороны, которой являются Вооруженные силы Украины», — заявил он. Глава государства поблагодарил Залужного «за два года защиты» и «за каждую победу, которую мы добились вместе».
Сам Залужный заявил в телеграм-канале, что задачи 2022 года отличаются от актуальных в текущем. «Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям», — написал генерал, добавив, что было решено «изменить подходы и стратегию».
Бывший главком заявил осенью 2023 года, что боевые действия зашли в тупик, президент с ним не согласился. По словам источника Bloomberg, уход Залужного связан с растущей неприязнью между ним и Зеленским. Журналист Саймон Шустер писал, что офис президента подозревал генерала в политических амбициях, а сам Зеленский был недоволен результатами контрнаступления. В офисе украинского президента связали отставку Залужного с необходимостью пересмотреть тактику на поле боя.
Депутат Верховной рады Евгений Шевченко говорил, что, по его информации, Залужный согласился занять пост посла Украины в Великобритании после отставки. У Киева «много проблем, там все неладно — это однозначно», говорил о возможном уходе главкома пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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