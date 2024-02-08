 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Киев опубликовал указы об отставке Залужного и назначении Сырского

Киев опубликовал указы Зеленского об отставке Залужного и назначении Сырского
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Сырский
Александр Сырский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Офис президента Украины опубликовал указы президента Владимира Зеленского об увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и назначении на его должность командующего сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского.

«Уволить Залужного Валерия Федоровича с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины», — говорится в первом указе.

«Назначить Сырского Александра Станиславовича Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины», — сказано во втором документе.

Третьим указом Зеленский освободил Сырского от должности командующего Сухопутными войсками ВСУ, которую он занимал ранее.

Все документы президент Украины подписал 8 февраля.

Подоляк назвал четыре причины отставки Залужного
Политика
Валерий Залужный

Вечером 8 февраля глава Минобороны страны Рустем Умеров объявил о решении сменить руководство ВСУ, в том числе главкома. Залужный командовал украинской армией с июля 2021 года.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Зеленский, объявляя о назначении Сырского, отметил, что руководить ВСУ будет «новая управленческая команда». «2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе нашей обороны, которой являются Вооруженные силы Украины», — заявил он. Глава государства поблагодарил Залужного «за два года защиты» и «за каждую победу, которую мы добились вместе».

Сам Залужный заявил в телеграм-канале, что задачи 2022 года отличаются от актуальных в текущем. «Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям», — написал генерал, добавив, что было решено «изменить подходы и стратегию».

Бывший главком заявил осенью 2023 года, что боевые действия зашли в тупик, президент с ним не согласился. По словам источника Bloomberg, уход Залужного связан с растущей неприязнью между ним и Зеленским. Журналист Саймон Шустер писал, что офис президента подозревал генерала в политических амбициях, а сам Зеленский был недоволен результатами контрнаступления. В офисе украинского президента связали отставку Залужного с необходимостью пересмотреть тактику на поле боя.

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко говорил, что, по его информации, Залужный согласился занять пост посла Украины в Великобритании после отставки. У Киева «много проблем, там все неладно — это однозначно», говорил о возможном уходе главкома пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео

Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»

Названы убытки Carlsberg от ухода из России

CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ

«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы

Бывший глава Большого театра получил новую работу

Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото

Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото

Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Теги
Персоны
Владимир Зеленский указ Президента Украина Валерий Залужный Александр Сырский ВСУ
Валерий Залужный фото

Валерий Залужный

бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
Александр Сырский фото

Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский назвал нового главкома ВСУ
Политика
Подоляк назвал четыре причины отставки Залужного
Политика
Залужный заявил об изменении стратегии украинской армии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 февраля
EUR ЦБ: 98,35 (+0,26) Инвестиции, 08 фев, 17:17 Курс доллара на 9 февраля
USD ЦБ: 91,26 (+0,1) Инвестиции, 08 фев, 17:17
Юристы оценили проект о возрасте контрактников и мобилизованных Политика, 08 фев, 23:57
В Подмосковье умер обладатель медали «Гарибальди» Николай Орлов Общество, 08 фев, 23:52
Камилла назвала «очень хорошим» состояние лечащегося от рака Карла III Политика, 08 фев, 23:43
Посол назвал бредом данные о гонораре Карлсону за интервью с Путиным Политика, 08 фев, 23:23
Журналист Карлсон опубликовал первую фотографию с интервью у Путина Политика, 08 фев, 23:18
Как побыстрее вселиться в новую квартиру и получить кэшбэк 7% РБК и ПИК, 08 фев, 23:07
Киев опубликовал указы об отставке Залужного и назначении Сырского Политика, 08 фев, 22:37
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
США запретили импорт части алмазов из России Экономика, 08 фев, 22:28
Двоих пострадавших при пожаре в Пермском крае поместили в реанимацию Общество, 08 фев, 22:27
Какие российские разработки успешно используют для корпоративного общения РБК и МойОфис, 08 фев, 22:12
Путин объяснил отказ Запада от санкций против некоторых отраслей Экономика, 08 фев, 21:50
Рекордный гол 23-летнего игрока не спас «Трактор» от проигрыша «Ак Барсу» Спорт, 08 фев, 21:46
В Пермском крае произошел взрыв на газопроводе Общество, 08 фев, 21:36
NYT сообщил о выводах США по крушению Ил-76 с пленными Политика, 08 фев, 21:27