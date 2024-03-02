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Военная операция на Украине ,  
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Сырский объяснил сложную ситуацию на фронте

Сырский: сложная ситуация на фронте связана с компетенцией командиров бригад ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Сложная ситуация на фронте прежде всего связана с компетенцией командиров бригад ВСУ, заявил Сырский, добавив, что в отдельных случаях «вынужден принимать кадровые решения». О тяжелой ситуации для ВСУ заявляют и российские власти
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Способность бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) отражать атаки прежде всего зависит от командиров, их уровня подготовки, опыта и способности принимать адекватные и взвешенные решения, написал в Telegram главком ВСУ Александр Сырский.

Генерал отметил, что за последние три дня на фоне сложной ситуации на фронте заслушал командиров бригад и их заместителей, находящихся на передовой. По результатам было принято решение по обеспечению резервами, боеприпасами, БПЛА и другим оборудованием. «В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения», — сообщил Сырский.

Главком подчеркнул, что даже при одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой именно от командира в итоге зависит способность бригады сдержать атаки. «Безусловно, большое значение играет уровень подготовки и слаженности штаба бригады, через который командир осуществляет свои полномочия. Поэтому в отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой штаба, мной отправлены группы специалистов для передачи опыта и оказания помощи», — добавил он.

Вместе с тем Сырский сообщил о замене и перемещении в тыл для восстановления боеспособности одной из бригад «на переднем крае». «Ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой», — заключил он.

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Фото:Inna Varenytsia / Reuters

Сырский в конце февраля говорил, что у отдельных украинских командиров выявлены просчеты в оценке ситуации и сил России, что напрямую повлияло на оборону. Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля также называл тяжелой ситуацию на фронте и допускал увеличение территориальных потерь.

С начала года российские войска взяли под контроль десятки населенных пунктов, включая Авдеевку, которая с 2015 года оставалась основным форпостом ВСУ под Донецком. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о переходе города под контроль России 20 февраля.

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Спустя неделю министр заявил, что командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. О том, что украинские власти опасаются, что к лету 2024 года продвижение российских войск может ускориться, писал Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к руководству страны. Агентство пишет, что оценка ситуации на поле боя «становится все более мрачной» на фоне отсутствия в конгрессе США решения о дополнительной помощи Киеву и попыток ВСУ экономить снаряды. Москва осуждает военную помощь Украине.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Александр Сырский командир опыт Военная операция на Украине
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