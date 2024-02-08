Зеленский назвал нового главкома ВСУ

Александр Сырский и Владимир Зеленский (справа налево) (Фото: офис президента Украины)

Новым главкомом ВСУ вместо Валерия Залужного стал генерал-полковник Александр Сырский. Об этом президент страны Владимир Зеленский объявил в своем Telegram-канале. Сырский до этого командовал сухопутными войсками ВСУ.

Президент поблагодарил Залужного «за два года защиты» и «за каждую победу, которую мы добились вместе». «Откровенно поговорили сегодня о том, что нуждается в изменениях в армии. Срочные изменения. Я предложил генералу Залужному быть и дальше вместе в команде Украинского государства. Буду благодарен за его согласие», — написал президент Украины. Он продолжил, что руководить ВСУ будет «новая управленческая команда». «2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе нашей обороны, которой являются Вооруженные Силы Украины», — написал в завершения Зеленский.

Примерно за час до объявления Зеленского с заявлением выступил министр обороны Рустем Умеров — он также написал о том, что армии нужные новые стратегия и подходы и что «бои в 2022-м, 2023-м и 2024-м годах — это три разные реальности». «Сегодня было принято решение о необходимости сменить руководство Вооруженный силу Украины, — написал Умеров в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). — Я искренне благодарен Валерию Федоровичу за все его достижения и победы».

Похожее сообщение появилось в Telegram-канале бывшего главкома. «Задачи 2022 года отличаются от задач 2024-го. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям», — написал Залужный, отметив, что было решено «изменить подходы и стратегию». Он поблагодарил команду Генштаба, Министерства обороны и президента, при этом не уточнив, какую должность займет после отставки. За несколько дней до этого депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявлял, что, по его информации, Залужный согласился на роль посла Украины в Великобритании. «Скорее всего, он туда и поедет. А мы знаем, что люди, которые отправлялись послами, — это политическая пенсия, уже никто никогда не возвращался», — сказал политик в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву (цитата по «Страна.ua»). Накануне отставки министра обороны Алексея Резникова ему также прочили должность посла в Соединенном Королевстве, но этот прогноз не сбылся.

Разговоры о возможной отставке Залужного продолжались с конца 2023 года — после того, как журнал Time опубликовал материал, из которого следовало, что между президентом и главкомом есть конфликт. Чуть позже автор материала Саймон Шустер раскрыл детали этого противостояния в своей книге о Зеленском, опубликованной в январе 2024 года. По его информации, у конфликта было две причины: во-первых, Офис президента подозревал Залужного в политических амбициях, хотя сам главком о них не заявлял, а данные опросов показывали, что на следующих президентских выборах Залужный мог составить Зеленскому реальную конкуренцию; во-вторых, президент был недоволен контрнаступлением, которое прошло не так успешно, как рассчитывал Киев и его западные партнеры. На протяжении января украинские СМИ и политики сообщали, что приказ об увольнении Залужного готов — украинское руководство эту информацию не подтверждало и не опровергало.

В конце января британские СМИ сообщали, что на место Залужного планировали назначить начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова или же Александра Сырского. Это происходило, когда украинские издания стали сообщать, что указ об отставке Залужного уже готов. По информации The Economist, Буданов, которого до этого уже «назначали» на место Резникова в Минобороны, отказался от должности в последний момент. После того, как от места отказался и Сырский, писала The Times, Зеленскому пришлось «пойти на попятную» — именно тогда украинское Минобороны написало в своем Telegram-канале: «Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда», не уточнив, какую конкретно информацию оно отвергало.