Лукашенко ответил на упреки в долгом молчании Путина после теракта

Лукашенко о молчании Путина после теракта в «Крокусе»: не спали сутки

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Президент России Владимир Путин не сразу публично отреагировал на теракт в «Крокус Сити Холле», потому что был занят разрешением этой ситуации, ему пришлось сутки не спать. Об этом заявил его белорусский коллега Александр Лукашенко, передает БелТА.

Президент Белоруссии пояснил, что как только спецслужбы уведомили глав государств, что автомобиль с террористами движется в сторону Брянска, была достигнута договоренность, что Белоруссия заблокирует свой участок направления, а российская сторона — свой.

«Я почему это сказал? Потому что начали Путина эти беглые <...> упрекать: «Вот он, что-то произошло, а он молчит, не говорит, не обращается и прочее». Да мы сутки не спали вместе с Путиным! Что они знают об этом? Постоянное было взаимодействие. Когда надо было сказать, он вышел и сказал», — пояснил Лукашенко.

Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта: вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по посетителям. После этого они подожгли помещения и скрылись. В результате теракта, согласно последним данным, погибли 139 человек, в том числе два гражданина Белоруссии. Еще свыше 180 человек пострадали.

Предполагаемых нападавших задержали на территории Брянской области. По словам Путина, нападавшие двигались в сторону Украины, где готовилось «окно» для пересечения ими границы.

По делу о теракте задержали 11 человек. Четверых предполагаемых нападавших и еще нескольких фигурантов арестовали до 22 мая.

Путин выступил с обращением к россиянам 23 марта, на следующий день после теракта. Он назвал нападение кровавым и варварским.

Глава ФСБ Александр Бортников допустил, что к теракту могут быть причастны украинские, американские и британские спецслужбы. В Киеве опровергли причастность к произошедшему, отношение Украины к этому исключили и США. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».