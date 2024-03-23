Обращение Путина из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Видео
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Он назвал теракт кровавым и варварским, объявил 24 марта днем общенационального траура, выразил соболезнования родным и близким пострадавших и погибших, произнес слова благодарности медикам и спасателям, которые помогали раненым. Также он заявил, что после теракта были задержаны 11 человек, среди них четверо непосредственных исполнителей теракта. «Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы», — сказал президент.
Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»
Путин объявил 24 марта днем траура
Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины
МЧС опубликовало фото и видео с разбором завалов в «Крокусе»
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием
Опубликован список погибших в теракте
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»