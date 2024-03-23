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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Обращение Путина из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Видео

Кадры обращения Путина из-за теракта в «Крокус Сити Холле»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Обращение Путина из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Видео
Video

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Он назвал теракт кровавым и варварским, объявил 24 марта днем общенационального траура, выразил соболезнования родным и близким пострадавших и погибших, произнес слова благодарности медикам и спасателям, которые помогали раненым. Также он заявил, что после теракта были задержаны 11 человек, среди них четверо непосредственных исполнителей теракта. «Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы», — сказал президент.

Путин назвал кровавым и варварским теракт в «Крокус Сити Холле»
Политика

Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»

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Теги
Владимир Путин обращение Крокус Сити Холл теракт
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