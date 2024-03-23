Обращение Путина из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Видео

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Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Он назвал теракт кровавым и варварским, объявил 24 марта днем общенационального траура, выразил соболезнования родным и близким пострадавших и погибших, произнес слова благодарности медикам и спасателям, которые помогали раненым. Также он заявил, что после теракта были задержаны 11 человек, среди них четверо непосредственных исполнителей теракта. «Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы», — сказал президент.