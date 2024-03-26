Лавров назвал «удобной для Запада» версию о причастности ИГИЛ к теракту

Версия о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокус Сити Холле» удобна для Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Организация брала на себя ответственность за стрельбу в концертном зале

Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия уже начала самостоятельно расследовать теракт в «Крокус Сити Холле», и помощь западных стран ей не нужна. Об этом 26 марта заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Намибии Пейавали Мушеленгой в Москве. Так он ответил на вопрос, собирается ли Москва обращаться за помощью в расследовании к международным структурам, которые занимаются борьбой с терроризмом.

Он обратил внимание на то, что «буквально через сутки» после теракта помощь с расследованием предложил Интерпол. «Я решительно осуждаю нападение на «Крокус Сити Холл», которое было ужасным актом против невинных мирных жителей. Наши мысли с жертвами, их семьями и друзьями. Интерпол готов оказать поддержку расследованию российских властей», — написал в соцсети X (бывший Twitter) генеральный секретарь организации Юрген Сток.

«Я вот не припомню от Интерпола такой инициативы в предыдущих случаях, которые тоже требовали самого пристального международного внимания, — заявил Лавров. — Самый очевидный пример — это «Северные потоки». По словам министра, «никто не вызвался помогать» Москве с расследованием, а Германия, Дания и Швеция, в чьих водах пролегал газопровод, сказали, что «сами разберутся».

«С одной стороны, мы, я уверен, справимся с этим расследованием, а с другой стороны, нам такая помощь, которая явно будет проявлением двойных стандартов и, скорее всего, будет направлена для того, чтобы продвигать удобную для Запада теорию о том, что это сделало «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России. — РБК), а Украина ни при чем, — нам такая помощь едва ли потребуется», — резюмировал Лавров.

Ранее 26 марта о причастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле» заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев. Отвечая на вопрос журналистов, стоит ли за атакой Украина или ИГИЛ, он сказал: «Конечно, Украина». Позднее в тот же день с аналогичным посылом выступил глава ФСБ Александр Бортников. По его словам, украинские спецслужбы теракту содействовали, а готовили его радикальные исламисты.

Власти США исключали причастность Киева, а также передавали Москве разведданные об активности боевиков «Вилаят Хорасан» (возникшая в Афганистане ветвь ИГИЛ, также запрещена в России), писала The New York Times. Посольство США в России сообщило РБК, что американское правительство по специальным каналам делилось с Москвой информацией, которая подтолкнула их к размещению 7 марта предупреждения на сайте дипмиссии в Москве о рисках атак экстремистов на территории страны.

Российский президент Владимир Путин накануне заявил о попытке США «убедить своих сателлитов» в вине именно ИГИЛ и отсутствии «киевского следа» в теракте. Он заявил, что атаку совершили радикальные исламисты, но отметил, что российскую сторону интересует заказчик. Путин добавил, что нападение «может быть лишь звеном» в серии атак, совершенных теми, кто «с 2014 года воюет» с Россией.

На следующий день у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова поинтересовались, допускают ли в Кремле, что исполнители могут быть связаны с властями Украины. Песков ответил на это, что руководство страны «проявляет симпатии и тяготение к националистическому духу», но следствие по делу еще продолжается, и, пока оно не закончено, власти России не могут позволить себе заявлений о возможных связях террористов.

Обвиняемые в нападении на «Крокус Сити Холл» 22 марта — граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсиддин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, Басманный суд арестовал их на два месяца. В теракте погибли 139 человек.