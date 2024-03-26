Глава ФСБ предложил признать СБУ террористической организацией

Директор ФСБ заявил, что СБУ нужно признать террористической организацией. Он подчеркнул, что начальник ГУР украинского Минобороны Кирилл Буданов является законной целью для российских сил

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Службу безопасности Украины (СБУ) необходимо признать террористической организацией. Об этом директор ФСБ Александр Бортников заявил, отвечая на вопрос журналистов, после расширенной коллегии Генеральной прокуратуры, передает ТАСС.

«Надо это делать, конечно, да. Я считаю, что это основание. Не только считать, но и принимать соответствующие решения», — сказал он.

Бортников заявил, что руководство спецслужб Украины, в том числе начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов, являются законными целями для российских сил.

Отвечая на вопрос, почему данные цели еще не поражены, Бортников сказал: «Все впереди».

Глава ФСБ рассказал, что теракт в «Крокус Сити Холле» готовили радикальные исламисты, однако украинские спецслужбы также причастны к нападению. «В общем плане мы считаем, что они [украинские спецслужбы] к этому причастны. Сейчас я могу говорить только лишь о том, что мы предварительно получили информацию, указывающую на ангажированность той стороны в подготовке этой акции», — отметил он.

В разговоре с репортером Павлом Зарубиным, фрагмент которого выложен в его телеграм-канале, глава ФСБ заявил, что террористов, которые устроили теракт в «Крокус Сити Холле», на Украине «ждали как героев». «Раз они делали ноги, они все же намеревались уйти. И я открою небольшой секрет: на той стороне их хотели встретить как героев», — отметил Бортников.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» люди в камуфляже открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям концерта группы «Пикник». Жертвами нападения, по последним данным, стали 139 человек. В больницах Москвы и Подмосковья остаются 92 пострадавших, а 63 уже выписаны.

В рамках дела о теракте задержаны 11 человек, четырех из них ФСБ назвала непосредственными исполнителями.

Почти сразу же после теракта The New York Times и Reuters сообщили, что ответственность за теракт на себя взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ). Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что версия о причастности данной организации к теракту в «Крокус Сити Холле» удобна для Запада.

На следующий день после атаки на «Крокус» президент Владимир Путин заявил, что нападавшие, чтобы скрыться, ехали в сторону Украины, «где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно» для перехода границы. 25 марта на совещании по мерам после теракта глава государства сказал, что нападение было совершено «руками исламистов», но Россию интересует заказчик.