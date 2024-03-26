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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Антонов усомнился в «заранее определенной» версии по теракту в «Крокусе»

Антонов: попытки сразу назвать ИГ причастным к теракту в «Крокусе» подозрительны
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Попытки заранее определить, что за терактом в «Крокус Сити Холле» стоит «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) настораживают, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Настораживает одно, что везде и всюду нам пытаются заранее определить, что ответственным за трагедию, которая произошла у нас дома, является ИГ», — цитирует его «РИА Новости». Посол обратил внимание на то, что фигуранты дела пытались покинуть Россию через границу с Украиной, и подчеркнул, что этот факт требует особого внимания и расследования.

Захарова обвинила США в попытке «отмазать» Киев после теракта в «Крокусе»
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Мария Захарова

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Согласно последним данным, погибли 139 человек, более 180 пострадали. Четырех исполнителей нападения поймали в Брянской области, они двигались в сторону границы с Украиной. В ночь на понедельник они были арестованы. Президент России Владимир Путин заявил, что Киев готовил «окно» для террористов.

Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), сообщили Reuters и The New York Times. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что США пытаются «отмазать» Украину за счет упоминаний этой террористической организации.

Украинские власти после теракта отвергли причастность Киева к нападению. В Белом доме и Евросоюзе также заверили, что Украина не имеет к нему отношения.

Теги
«Крокус Сити Холл» Антонов теракт ИГИЛ
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