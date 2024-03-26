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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Боррель сообщил о сотрудничестве разведки России и ЕС после теракта

Боррель: спецслужбы России и ЕС сотрудничают после теракта в Подмосковье
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Спецслужбы России и Евросоюза сотрудничают после теракта в подмосковном «Крокусе», сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель в эфире телеканала CNN.

«Разведка [ЕС] сотрудничает с разведкой [России]», — ответил он на вопрос журналистки о взаимодествии с Москвой после теракта. Боррель назвал произошедшее трагическим событием. Он подчеркнул, что у него нет конкретной информации о том, кто совершил нападение, и отметил, что, Украина не связана с терактом.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта: в здание ворвались вооруженные автоматами боевики, начали стрелять по находившимся в торговом центре людям, а после подожгли помещения. Согласно последним данным, погибли 139 человек, в том числе трое детей, еще 182 пострадали.

Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), сообщили Reuters и The New York Times. Украинские власти после теракта опровергли причастность Киева к нападению. В Белом доме также заверили, что Украина не имеет к нему отношения.

Ряд стран, а также Евросоюз и ООН осудили нападение.

Теги
Жозеп Боррель Евросоюз Россия спецслужбы сотрудничество
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