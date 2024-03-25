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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Захарова обвинила США в попытке «отмазать» Киев после теракта в «Крокусе»

Захарова: США пытаются отмазать Киев после теракта в «Крокусе», упоминая ИГ
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Соединенные Штаты после теракта в «Крокус Сити Холле» пытаются «отмазать» Украину за счет упоминаний «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в статье для «КП».

По мнению дипломата, американские политинженеры «загнали себя в ловушку рассказами», что теракт в «Крокус Сити Холле» совершила ИГИЛ.

США поступают так потому, что иного выхода нет: «миллиарды долларов и невиданное количество оружия, вложенные безотчетно и с использованием коррупционных схем в киевский режим, агрессивная риторика в отношении России» говорят о причастности Белого дома к «спонсорству украинского терроризма», считает она.

«Отсюда и ежедневное «отмазывание» Вашингтоном своих подопечных в Киеве, и попытка прикрыть себя вместе с созданным ими же режимом [президента Украины Владимира] Зеленского пугалом запрещенного ИГИЛ. И тут они попали в свой же собственный ржавый капкан», — написала Захарова.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

22 марта около 20:00 мск четверо вооруженных мужчин в камуфляже открыли стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла». Погибли по меньшей мере 137 человек, сообщил вечером 24 марта Следственный комитет, 180 человек пострадали.

Ведомство возбудило уголовное дело о терроризме (ст. 205 УК). Соответствующая статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Всего по делу задержаны 11 человек, в том числе четверо непосредственных участников нападения. Двое из них уже арестованы, оба признали вину.

Ответственность за теракт в "Крокусе" взяла на себя ИГИЛ, писал Reuters со ссылкой на сообщение связанного с ней агентства Amaq. Неназванные официальные лица США заявили New York Times и Reuters, что за атакой мог стоять филиал террористической группировки — «Исламское государство в Афганистане» (также известной как «Вилаят Хорасан» или ИГИЛ-Х, признана террористической и запрещена в России).

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Украинские власти после теракта опровергли причастность Киева к нападению. В Белом доме также заверили, что Украина не имеет к нему отношения.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что российские власти «просто пытаются свалить все на кого-то другого». Захарова назвала эти слова саморазоблачительными: «На воре и шапка горит», — написала она в телеграм-канале.

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Мария Захарова США «Крокус Сити Холл»
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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