 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Палата парламента Чехии объявила Россию главной угрозой нацбезопасности

Палата депутатов Чехии объявила Россию самой большой угрозой нацбезопасности
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: snemovna.cz / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: snemovna.cz / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Палата депутатов Чехии (нижняя палата парламента) приняла резолюцию, в которой Россия названа самой большой угрозой безопасности страны, передает Seznam Zpravy.

Резолюцию приняли накануне, 20 марта. Документ поддержали 84 парламентария (все — от правящей коалиции чешского премьера Петра Фиалы, которая насчитывает 108 депутатов). Для его одобрения требовалось не менее 72 голосов.

Оппозиционные депутаты от движения «Акция недовольных граждан» (ANO, 71 место) и партии «Свобода и прямая демократия» (СПД, 20 мест) предлагали свои резолюции, но, как отмечает издание, они были отклонены.

Чехия передаст Украине первую партию артиллерийских снарядов до июня
Политика
Фото:Сергей Нужненко / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

В ноябре 2022 года палата депутатов также приняла резолюцию, в которой объявила «нынешний российский режим террористическим». В ней депутаты осудили действия Москвы, в частности удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, и отказались признать итоги референдумов, по итогам которых в начале октября к России присоединились республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области.

Подобные резолюции также приняли несколько стран Евросоюза: Литва, Эстонияи Польша. Латвия в августе 2022 года объявила Россию «спонсором терроризма». В октябре того же года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) также одобрила резолюцию, в которой российский режим признается «террористическим».

Российский МИД воспринял решение литовских властей как «элемент провокации, экстремизма и политического лицемерия». Латвия в очередной раз проявила «русофобию, которая давно стала камертоном» ее внешней политики, заявила тогда официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

Боррель фразой «не стоит пугать людей» ответил на слова Макрона об Украине

Названа причина отмены запуска космического корабля с Байконура. Подробности

Литва прекратила пропускать грузовики из Калининградской области. Названа причина

Минобороны сообщило об ударе «Канжалами» по центрам принятия решений ВСУ

Путин обратился к россиянам по итогам выборов. Видео

Никита Кологривый опубликовал видео с извинениями за дебош в баре

Порошенко раскритиковал в Верховную раду за «оторванную от реальности» повестку

Губернатор Гладков показал на фото последствия обстрелов Белгорода

Компания Илона Маска показала, как человек с вживленным чипом играет в шахматы

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?

Курс доллара аномально упал ниже ₽92. Эксперты ожидали его роста
Теги
Чехия угроза безопасности резолюция
Материалы по теме
Чехия передаст Украине первую партию артиллерийских снарядов до июня
Политика
В Балтии, Польше и Чехии призвали запретить импорт зерна из России
Политика
В Чехии сочли экс-премьера Бабиша угрозой из-за «пацифистских» заявлений
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 100,37 (-0,25) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 91,95 (-0,74) Инвестиции, 16:46
Палата парламента Чехии объявила Россию главной угрозой нацбезопасности Политика, 20:38
Банки предложили правки в схему списания кредитов военным с инвалидностью Финансы, 20:31
Красноярский омбудсмен заявил о закрытии двух колоний Общество, 20:24
Глава «Моссада» встретится в Катаре с коллегами из ЦРУ и Египта Политика, 20:20
ФАС пригрозила мерами против «Яндекса» из-за тарифов такси Бизнес, 20:18
СКА оказался в шаге от вылета из плей-офф КХЛ Спорт, 20:07
Вход в собственную ванну или сквозной санузел: все – об умной планировке РБК и ПИК, 20:04
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
РФС назвал дату товарищеского матча сборных России и Белоруссии Спорт, 19:56
В Кремле отказались ждать возвращения «вставших на позиции врага» россиян Политика, 19:56
Аналог «Евровидения» перенесли из Петербурга в Москву Общество, 19:49
Новак раскрыл доли юаня и рубля в нефтеторговле России и Китая Политика, 19:42
В Луганске пять полицейских пострадали при взрыве во время задержания Общество, 19:39
Мосбиржа допустила к торгам акции компании «Европлан» с 29 марта Инвестиции, 19:39
Bloomberg узнал о предложении США по использованию российских активов Политика, 19:25