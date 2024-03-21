Палата парламента Чехии объявила Россию главной угрозой нацбезопасности

Фото: snemovna.cz / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Палата депутатов Чехии (нижняя палата парламента) приняла резолюцию, в которой Россия названа самой большой угрозой безопасности страны, передает Seznam Zpravy.

Резолюцию приняли накануне, 20 марта. Документ поддержали 84 парламентария (все — от правящей коалиции чешского премьера Петра Фиалы, которая насчитывает 108 депутатов). Для его одобрения требовалось не менее 72 голосов.

Оппозиционные депутаты от движения «Акция недовольных граждан» (ANO, 71 место) и партии «Свобода и прямая демократия» (СПД, 20 мест) предлагали свои резолюции, но, как отмечает издание, они были отклонены.

В ноябре 2022 года палата депутатов также приняла резолюцию, в которой объявила «нынешний российский режим террористическим». В ней депутаты осудили действия Москвы, в частности удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, и отказались признать итоги референдумов, по итогам которых в начале октября к России присоединились республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области.

Подобные резолюции также приняли несколько стран Евросоюза: Литва, Эстонияи Польша. Латвия в августе 2022 года объявила Россию «спонсором терроризма». В октябре того же года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) также одобрила резолюцию, в которой российский режим признается «террористическим».

Российский МИД воспринял решение литовских властей как «элемент провокации, экстремизма и политического лицемерия». Латвия в очередной раз проявила «русофобию, которая давно стала камертоном» ее внешней политики, заявила тогда официальный представитель ведомства Мария Захарова.