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Военная операция на Украине ,  
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Чехия передаст Украине первую партию артиллерийских снарядов до июня

Минобороны Чехии: Украина получит первую партию артиллерийских снарядов до июня
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Военная операция на Украине

Чехия поставит Украине первую партию артиллерийских снарядов до июня, сообщила пресс-служба чешского Минобороны.

Инициатива Чехии по поставке боеприпасов была одной из главных тем заседания Контактной группы по обороне Украины, которая состоялась 19 марта на военной базе Рамштайн в Германии.

По словам министра обороны Яны Черноховой, боеприпасы, в рамках чешской инициативы, должны прибыть в Украину «как раз вовремя».

Совместный проект по обеспечению артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм или советских боеприпасов калибра 152 мм был подписан с Германией. В нем содержится около 180 тыс. единиц боеприпасов, которые должны быть поставлены в Украину до конца года.

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Фото:John Moore / Getty Images

17 марта The Wall Street Journal сообщила, что Чехия уже закупила около 800 тыс. артиллерийских снарядов для нужд Вооруженных сил Украины от коалиции поставщиков со всего мира, среди которых есть и действующие союзники России. По данным WSJ, речь может идти о странах глобального Юга, обладающих большими запасами вооружений советской эпохи и способностью наращивать производство.

Россия осуждает поставки оружия на Украину странами Запада. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва готова к переговорам, а Киев отказывается от них.

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Теги
Чехия поставки оружия Украина боеприпасы снаряды
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