Над Белгородской областью сбили 13 снарядов, запущенных из Vampire
Российские средства ПВО сбили 13 снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 Vampire, в небе над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны.
Днем в региональном центре и Белгородском районе объявлялась ракетная тревога. О ее отмене губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в 12:13 мск.
Минтранс региона сообщил, что «в связи с чрезвычайной ситуацией» на улице Макаренко в Белгороде перекрыли движение, маршруты части автобусов будут следовать в объезд.
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