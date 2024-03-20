Над Белгородской областью сбили 13 снарядов, запущенных из Vampire

Фото: Минобороны РФ

Российские средства ПВО сбили 13 снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 Vampire, в небе над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны.

Днем в региональном центре и Белгородском районе объявлялась ракетная тревога. О ее отмене губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в 12:13 мск.

Минтранс региона сообщил, что «в связи с чрезвычайной ситуацией» на улице Макаренко в Белгороде перекрыли движение, маршруты части автобусов будут следовать в объезд.

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