МЧС: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде в четвертый раз за день объявили ракетную опасность

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В Белгороде и Белгородском районе объявили режим ракетной опасности, сообщает ГУ МЧС по региону. Сигнал об опасности запускают в четвертый раз за день.

Ведомство рекомендовало жителям оставаться дома и по возможности не подходить к окнам.

Ранее ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе объявляли в 13:01, 11:25 и 8:10 по московскому времени.

В регионе регулярно объявляют ракетную опасность, область подвергается обстрелам и атакам дронов.

Последний обстрел региона произошел днем 15 марта. Украинские силы атаковали Грайворонский городской округ, пострадала одна женщина. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, у нее ушибы плечевого сустава и грудной клетки. Женщину госпитализировали.

Также в городе в результате обстрела были повреждены два частных дома, в административном здании пробило крышу и вылетели окна.