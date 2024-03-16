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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде ограничили работу школ и торговых центров после атак ВСУ

В Белгороде после обстрелов приостановили работу ТЦ, школ и колледжей
Сюжет
Военная операция на Украине
В результате обстрелов Белгорода утром 16 марта погибли два человека, еще трое получили ранения. В городе и нескольких районах приостановили работу ТЦ, а в школах и колледжах в понедельник и вторник не будет занятий
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В Белгороде на фоне атак ВСУ ограничат работу учебных заведений и торговых центров, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Торговые центры будут закрыты в воскресенье и понедельник, 17 и 18 марта, а в школах и колледжах в понедельник и вторник, 18 и 19 марта, не будет занятий, в том числе дистанционных.

По словам Гладкова, ограничить работу рекомендуют и вузам. Родителей, чьи дети ходят в детские сады, по возможности просят оставить их дома до вторника. «Если такой возможности нет, значит будем помогать родителям, если они работают на критических специальностях», — сказал губернатор.

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Политика
Вячеслав Гладков

Утром 16 марта на подлете к Белгороду ПВО сбила восемь реактивных снарядов RM-70 Vampire. Гладков сообщил, что погибли два человека: мужчина, в чей грузовик попал снаряд, и женщина, которая вместе с сыном была на территории гаражного кооператива. Еще трое получили ранения. В семи многоквартирных домах выбило окна, разбиты стекла в двух социальных и двух хозяйствующих объектах, повреждения получили 15 автомобилей.

Позднее Гладков сообщил об обстрелах села Колотиловка в Краснояружском районе и Грайворона, и атаке дрона на поселок Поляна в Шебекинском округе.

По данным Минобороны, ночью над регионом сбили несколько беспилотников и ракету «Точка-У». Накануне, 15 марта, регион несколько раз попадал под обстрелы, в том числе снарядами Vampire; при атаке на Белгород и Белгородскую область пострадали четыре человека.

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Вячеслав Гладков Белгородская область Белгород
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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