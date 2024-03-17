В Белгородской области с начала дня сбили 16-й дрон

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны, передает «РИА Новости». По данным военного ведомства, это произошло около 18:30 мск. Это уже 16-й БПЛА, который был сбит в регионе с начала дня.

Предыдущий дрон российские военные уничтожили в 17:10 мск. Ночью средства ПВО перехватили над регионом три беспилотника, около 14:00 — четыре дрона, через полчаса — еще семь.

Также около 8:00 мск над Белгородской областью российские ПВО сбили девять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire чешского производства и три снаряда РСЗО «Ураган». Минобороны также доложило об уничтожении в районе Сумской области украинского вертолета Ми-8, который, по данным ведомства, летел в сторону села Козинка Белгородской области.

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщал о запуске сирены ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе в 18:52 мск, но вскоре ее отменили.

Ранее сегодня губернатор региона сообщил, что в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ погиб один человек. Еще 11 получили ранения различной степени тяжести. Восемь из них находятся в городской больнице, в самом тяжелом состоянии — женщина с осколочным ранением грудной клетки. О том, что при обстреле ВСУ погибла 16-летняя девушка, глава области заявил еще утром.

Тревога ракетной опасности была запущена в Белгороде и Белгородском районе в 14:09 мск и отменена спустя час.

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников с 2022 года. На приграничных территориях периодически объявляют ракетную опасность. В последнее время атаки участились. ВСУ применяют в том числе реактивные снаряды, артиллерию и беспилотники.

Одновременно с этим усилились попытки проникновения украинских диверсантов на приграничные территории. Минобороны уже несколько раз отчитывалось об отражении таких атак в Белгородской и Курской областях, а также сообщало о сотнях погибших с вражеской стороны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обстрелы российских регионов попыткой ВСУ «бросить тень на выборы» и дестабилизировать ситуацию.