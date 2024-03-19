В Белгородской области сбили десять снарядов Vampire и ракету «Точка-У»
Силы ПВО сбили в Белгородской области десять снарядов РСЗО RM-70 Vampire и одну ракету «Точка-У», сообщило Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены десять реактивных снарядов и одна ракета комплекса «Точка-У» над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что российские военные пресекли атаку со стороны Украины приблизительно в 22:00 мск.
В 22:08 мск в Белгороде и Белгородском районе запустили сигнал ракетной опасности. На момент публикации материала он продолжает действовать.
Днем 19 марта губернатор области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате обстрела Белгородского района пострадали четыре человека. В частности, ранения получили 14-летний и 15-летний подростки. В дом, где жил первый из них, попал осколок ракеты: мальчику оторвало часть руки, его мать получила осколочные ранения шеи, брюшной полости и нижних конечностей.
С начала марта атаки на Белгородскую область стали более интенсивными. В регионе регулярно запускают сигнал ракетной опасности, были попытки прорыва на его территорию украинских диверсантов.
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На фоне обострения ситуации Гладков заявил об эвакуации 9 тыс. детей в другие регионы. Он также отметил, что за неделю в результате обстрелов ВСУ в области погибли 16 мирных жителей. Травмы получили 98 человек.
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