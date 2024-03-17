Возникший после атаки дрона пожар на Сызранском НПЗ потушили

В Самарской области потушили возникший после атаки дрона пожар на Сызранском НПЗ

Пожар на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), возникший накануне утром из-за атаки дрона, потушили, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Самарской области.

Пожар потушили около г6:42 (5:42 мск), уточнили в администрации региона.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства Самарской области.

Утром 16 марта, около 7:43 мск администрация Сызрани сообщила о пожаре на территории НПЗ. Позднее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пояснил, что предприятие атаковал дрон. В результате загорелась установка по переработке нефтепродуктов, уточнил глава региона. Пострадавших не было.

Позднее областное правительство сообщило, что к 9:03 по местному времени (8:03 мск) открытое горение локализовали на площади 500 кв. м. В 13:25 (12:25 мск) его ликвидировали. На полное тушение пожара ушли почти сутки.

Сызранский НПЗ входит в состав Самарской группы нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти» с 2007 года. Объект перерабатывает западно-сибирскую, оренбургскую и самарскую нефть. Проектная мощность НПЗ составляет 8,5 млн т нефти в год. Завод выпускает бензин, дизтопливо, сжиженные углеводородные газы (СУГи), битумы, судовое топливо и прочие нефтепродукты.

Утром того же дня, 16 марта, дрон попытался ударить по Новокуйбышевскому НПЗ, также расположенному в Самарской области. Как уточнил Азаров, атаку удалось пресечь.

С 12 марта российские регионы подвергаются массированным атакам дронов, их целями в том числе становились НПЗ. В ночь на 12 марта атаке дронов подверглась установка в Кстовской промзоне Нижегородской области. В Орле дрон атаковал нефтехранилище, загорелся один из резервуаров.

Днем позже, 13 марта, дрон уничтожили на подлете к нефтезаводу «КИНЕФ» в Ленинградской области; в Ростовской области остановили работу Новошахтинского завода нефтепродуктов из-за падения дрона на его территории. В Рязанской области после атаки дрона на нефтезавод возник пожар.

Утром 17 марта оперштаб Краснодарского края сообщил об атаке дронов на один из НПЗ региона. Беспилотники нейтрализовали, однако после падения одного из них возник пожар, огонь потушили. В момент атаки погиб один человек, у него случился сердечный приступ.