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Военная операция на Украине ,  
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МЧС ликвидировало открытый пожар на Сызранском НПЗ после атаки дрона

МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на Сызранском НПЗ после атаки БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине
Сызранский нефтеперерабатывающий завод
Сызранский нефтеперерабатывающий завод (Фото: Николай Никитин / ТАСС)

Пожарные ликвидировали открытое горение на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), где в результате атаки беспилотника утром произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов.

«По информации ГУ МЧС России по Самарской области, в 9:03 на месте пожара объявлена локализация открытого горения на площади 500 кв. м, в 13:25 объявлена ликвидация открытого горения», — сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на МЧС региона, передает «Интерфакс». Мероприятия по полной ликвидации пожара все еще продолжаются, согласно данным пресс-службы.

РБК обратился за комментарием в ГУ МЧС по Самарской области и в пресс-службу правительства региона.

Сызранский НПЗ входит в состав Самарской группы нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти» с 2007 года. Объект перерабатывает западно-сибирскую, оренбургскую и самарскую нефть. Проектная мощность НПЗ составляет 8,5 млн т нефти в год.

Завод выпускает бензин, дизтопливо, сжиженные углеводородные газы (СУГи), битумы, судовое топливо и прочие нефтепродукты.

На НПЗ в Самарской области начался пожар после атаки дрона
Политика

В 7:43 мск администрация Сызрани в соцсети «ВКонтакте» сообщила о пожаре на территории НПЗ. Чуть позже глава региона Дмитрий Азаров сообщил, что завод подвергся атаке беспилотника, в результате которой загорелась установка по переработке нефтепродуктов. В Самарской области создали оперативный штаб по ликвидации последствий.

Азаров также сообщил, что еще один дрон пытался атаковать Новокуйбышевский НПЗ, но попытку удалось пресечь. По предварительным данным, пострадавших в итоге двух инцидентов не было.

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На этой неделе произошло несколько нападений БПЛА на НПЗ России. К примеру, в ночь на 12 марта был атакован НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» под Нижним Новгородом, одно из крупнейших предприятий в России по нефтепереработке бензинового профиля. Глава региона Глеб Никитин говорил, что возникло возгорание на одной из установок по переработке нефти. В тушении участвовал пожарный поезд. Полностью потушить пожар удалось только днем.

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Авторы
Теги
Георгий Смирнов
При участии
Ольга Ваганова
НПЗ пожарные МЧС
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