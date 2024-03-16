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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили восемь снарядов Vampire

Минобороны: ПВО уничтожили в Белгородской области восемь снарядов РСЗО Vampire
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Военная операция на Украине

Российские средства ПВО уничтожили восемь реактивных снарядов RM-70 Vampire над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

Атаку пресекли около 8:00 мск, уточнили в ведомстве. Накануне, 15 марта, в регионе сбили 22 таких снаряда: семь утром, еще 10 днем и пять вечером. В регионе пять раз за сутки объявляли ракетную опасность. В результате обстрелов погиб один человек, еще четверо пострадали.

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Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов, в последние дни они участились. Накануне, 14 марта, ВСУ выпустили более 200 снарядов и атаковали с помощью беспилотников свыше 20 раз десять районов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, в регион пытались прорваться украинские диверсанты.

Над Белгородской областью сбили восемь снарядов Vampire
Над Белгородской областью сбили восемь снарядов Vampire

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РСЗО Белгородская область Минобороны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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