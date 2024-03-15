Четыре жителя пострадали в результате удара по Белгороду

За день Белгородская область несколько раз попала под обстрелы, в том числе реактивными снарядами RM-70 Vampire. Всего за 15 марта силы ПВО перехватили 22 снаряда. Один пострадавший при обстреле — в крайне тяжелом состоянии

Последствия обстрела Белгорода (Фото: Павел Колядин / ТАСС)

Четыре человека пострадали при атаке на Белгород и Белгородский район реактивными снарядами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По данным главы области, мужчину с открытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в областную клиническую больницу, его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. Еще одного мужчину с осколочными ранениями голени доставили в другую больницу, ему оказывают помощь.

Третьего пострадавшего также госпитализировали в областную клиническую больницу с осколочными ранениями нижних конечностей, состояние у обоих мужчин тяжелое. «У четвертого пострадавшего незначительные ранения лица. Необходимая помощь была оказана на месте, от госпитализации мужчина отказался», — добавил Гладков.

Одно производственное предприятие, социальный объект, четыре автомобиля и один автобус получили повреждения в результате ударов снарядами в Белгороде. В Белгородском районе повреждены четыре автомобиля и кровля в частном домовладении.

Как сообщило Минобороны днем 15 марта, в Белгородской области дежурные средства ПВО сбили десять реактивных снарядов Vampire, запущенных со стороны Украины. До этого, около восьми часов утра, над регионом уничтожили еще семь снарядов этой же РСЗО. Еще одну атаку, в 17:00 мск, пресекли силы ПВО и уничтожили пять реактивных снарядов RM-70 Vampire.

Таким образом, общее число перехваченных в Белгородской области к вечеру 15 марта ракет РСЗО Vampire достигло 22 штук.