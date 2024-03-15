Губернатор Гладков: при обстреле Белгорода погиб один человек

В Белгороде один человек погиб при обстреле

Один человек погиб и двое пострадали при обстреле Белгорода, сообщил Гладков. 15 марта в городе трижды объявляли ракетную опасность

Фото: Никита Попов / РБК

Силы ПВО сбили 10 воздушных целей на подлете к Белгороду, один человек погиб, двое пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, один мирный житель погиб. В момент обстрела мужчина находился на рабочем месте в магазине. В результате прилета у мужчины были множественные осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. Бригада скорой помощи до последнего боролась за жизнь пострадавшего, но от полученных ран мужчина скончался на месте», — написал глава региона в телеграм-канале.

У одного пострадавшего черепно-мозговая травма, у второго — осколочные ранения правого глаза, их госпитализировали, уточнил губернатор, добавив, что информация о последствиях обстрелов на земле уточняется.

По словам Гладкова, в Белгороде и его пригороде повреждены магазин, корпус промышленного предприятия, два частных домовладения, одна хозяйственная постройка и четыре автомобиля. Также в Белгородском районе произошло возгорание сухой травы на площади 1 га в результате падения обломков, отметил губернатор.

В Белгороде в третий раз за день объявили ракетную опасность Политика 15 марта в городе трижды объявляли ракетную опасность. По данным Минобороны России, над регионом было сбито 17 украинских реактивных снарядов RM-70 Vampire, а также перехвачено два снаряда РСЗО «Град» и пять беспилотников самолетного типа. Мэр Белгорода Вaлентин Демидов сообщал о ранении трех человек в результате обстрелов ВСУ.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов, в последние дни они участились. Накануне, 14 марта, ВСУ выпустили более 200 снарядов и атаковали с помощью беспилотников свыше 20 раз десять районов, говорил Гладков. Также власти сообщали о попытках украинских диверсантов прорваться на приграничные территории Белгородской области.