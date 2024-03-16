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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и окрестностях запустили сирену ракетной опасности

Губернатор Гладков: в Белгороде запущена ракетная опасность
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Тем, кто находится дома, следует не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. «Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — добавил он. Сигнал отменили спустя 20 минут — в 8:23 мск.

Предыдущий сигнал тревоги в Грайворонском городском округе региона отменили около 3,5 часов назад, он продлился почти час. Накануне, 15 марта, в области запускали ракетную опасность пять раз.

Дрон врезался в машину в Белгородской области, пострадали пять человек
Политика
Вячеслав Гладков

С начала военной операции на Украине приграничные регионы, в том числе и Белгородская область регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов. В частности, в ночь на 16 марта беспилотник врезался машину на дороге в селе Глотово, в результате взрыва она загорелась, пострадали пять человек, сообщил Гладков.

В последние несколько дней атаки на регион участились, из-за них погибли несколько человек. Кроме того, в область пыталась прорваться группа диверсантов. На фоне атак Гладков объявил о закрытии торговых центров, а также призвал жителей быть осторожными и по возможности оставаться дома.

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Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков ракетная опасность
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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