 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Белгородской областью сбили семь снарядов Vampire

Минобороны: над Белгородской областью сбили семь снарядов Vampire
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Российские средства ПВО уничтожили семь реактивных снарядов RM-70 Vampire над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

Атаку пресекли около 8:15 мск, уточнили в ведомстве. В это время Белгороде и Белгородском районе запускали сирену ракетной опасности. Сигнал действовал с 8:12 до 8:25 мск.

Утром 15 марта Минобороны отчиталось о перехвате двух снарядов РСЗО «Град» и пяти дронов над Белгородской и Калужской областями.

В Белгороде и его окрестностях объявили ракетную опасность
Политика
Виды Белгорода

Белгородская область с начала военной операции регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В последние несколько дней они участились.

Накануне глава региона Вячаслав Гладков сообщил, что ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов и совершили более 20 атак с помощью беспилотников по десяти районам Белгородской области.

Над Белгородской областью сбили семь снарядов Vampire
Над Белгородской областью сбили семь снарядов Vampire

Читайте на РБК Pro
На кону ваша карьера: как научиться понимать эмоции других — 40 советов
Что мешает новичкам в IT найти работу в топовой компании: 4 частые ошибки
Открыть счет за рубежом: какие варианты доступны бизнесу из России
Перевод бизнеса в Казахстан: условия и риски
Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
София Шошина София Шошина
Минобороны Белгородская область РСЗО Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности
Политика
ВСУ обстреляли село Грузское в Белгородской области
Политика
Жителей белгородской Козинки вывезли на фоне серьезных разрушений
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 100,26 (+0,08) Инвестиции, 14 мар, 17:04 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 91,64 (+0,09) Инвестиции, 14 мар, 17:04
Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в США Спорт, 09:06
На кону ваша карьера: как научиться понимать эмоции других — 40 советов Pro, 09:05
По всей России открылись избирательные участки Политика, 09:04
Выручка российских онлайн-кинотеатров за год выросла на 45% Технологии и медиа, 09:00
Над Белгородской областью сбили семь снарядов Vampire Политика, 08:49
Что мешает новичкам в IT найти работу в топовой компании: 4 частые ошибки Pro, 08:47
В Донецке трое детей погибли в результате ночного обстрела Политика, 08:39
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Боррель назвал ближайшие месяцы решающими для конфликта на Украине Политика, 08:36
Не крохотная студия и не за МКАД: где найти квартиру по доступной цене РБК и ПИК, 08:30
Выборы президента России. Главное Политика, 08:25
В Липецкой области подавили два беспилотника Политика, 08:22
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности Политика, 08:19
Открыть счет за рубежом: какие варианты доступны бизнесу из России Pro, 08:16
Макрон призвал быть готовыми ответить на эскалацию со стороны России Политика, 08:00