Минобороны: над Белгородской областью сбили семь снарядов Vampire

Над Белгородской областью сбили семь снарядов Vampire

Фото: Global Look Press

Российские средства ПВО уничтожили семь реактивных снарядов RM-70 Vampire над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

Атаку пресекли около 8:15 мск, уточнили в ведомстве. В это время Белгороде и Белгородском районе запускали сирену ракетной опасности. Сигнал действовал с 8:12 до 8:25 мск.

Утром 15 марта Минобороны отчиталось о перехвате двух снарядов РСЗО «Град» и пяти дронов над Белгородской и Калужской областями.

Белгородская область с начала военной операции регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В последние несколько дней они участились.

Накануне глава региона Вячаслав Гладков сообщил, что ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов и совершили более 20 атак с помощью беспилотников по десяти районам Белгородской области.