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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области силы ПВО сбили 10 реактивных снарядов Vampire

Минобороны: в Белгородской области силы ПВО сбили 10 реактивных снарядов Vampire
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В Белгородской области дежурные средства ПВО сбили десять реактивных снарядов RM-70 Vampire, запущенных со стороны Украины, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Атаку пресекли в 13:00 мск.

До этого, около восьми часов утра, над регионом сбили семь реактивных снарядов RM-70 Vampire. В это время Белгороде и Белгородском районе вводили режим ракетной опасности.

Сигнал действовал с 8:12 до 8:25 мск.

Материал дополняется.

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