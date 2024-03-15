В Белгородской области силы ПВО сбили 10 реактивных снарядов Vampire
Минобороны: в Белгородской области силы ПВО сбили 10 реактивных снарядов Vampire
В Белгородской области дежурные средства ПВО сбили десять реактивных снарядов RM-70 Vampire, запущенных со стороны Украины, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Атаку пресекли в 13:00 мск.
До этого, около восьми часов утра, над регионом сбили семь реактивных снарядов RM-70 Vampire. В это время Белгороде и Белгородском районе вводили режим ракетной опасности.
Сигнал действовал с 8:12 до 8:25 мск.
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