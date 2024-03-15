В Белгородской области силы ПВО уничтожили еще пять снарядов РСЗО Vampire
Средства ПВО уничтожили пять реактивных снарядов в Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО пять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что атаку пресекли около 17:00 мск. Там также добавили, что ВСУ вели огонь из РСЗО RM-70 Vampire.
Ранее 15 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Украина обстреливает Грайворонский городской округ. В результате попадания снаряда по Грайворону пострадала женщина.
Первая за день атака с применением реактивных снарядов системы RM-70 Vampire произошла утром. Минобороны отчиталось, что семь ракет были перехвачены в Белгородской области в 8:15 мск. Днем регион подвергся повторной атаке с применением этого типа оружия. На этот раз средства ПВО сбили 10 снарядов. Уничтожение целей произошло в момент, когда в области действовал сигнал ракетной опасности.
Таким образом, общее число перехваченных в Белгородской области к вечеру 15 марта ракет РСЗО Vampire достигло 22 штук.
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