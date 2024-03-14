Обстрел ЗАЭС не привел к превышению радиационного фона

ФМБА: превышения радиационного фона на ЗАЭС после обстрела не произошло

Запорожская АЭС (Фото: Дмитрий Григорьев / Global Look Press)

Уровень радиационного фона на Запорожской атомной электростанции остается в пределах нормы после обстрела. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства России.

«По данным ежедневного мониторинга, превышений радиационного фона на ЗАЭС не зафиксировано», — заявили в ФМБА.

Утром 14 марта пресс-служба Запорожской АЭС заявила, что украинские военные обстреляли объекты критической инфраструктуры станции. Там утверждали, что в район забора, за которым находятся баки с дизельным топливом, было сброшено взрывное устройство.

Об обстреле уведомили специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находятся на станции. В пресс-службе ЗАЭС назвали подобные атаки недопустимыми.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре Запорожской области. Станция находится под контролем российских военных с февраля 2022 года. После присоединения Запорожской области к России осенью того же года президент Владимир Путин подписал указ о передаче электростанции в собственность государства. Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах объекта. Все реакторы на станции остановлены, но на ней по-прежнему остаются десятки тонн радиоактивного материала.

В мае 2023 года глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС «крайне неустойчива» в связи с отключениями электричества из-за военных действий. В январе 2024 года в МАГАТЭ подчеркнули, что станции требуется электричество для охлаждения реакторов, даже когда они отключены. В том же месяце Гросси назвал «очень реальной» угрозу крупной ядерной аварии на ЗАЭС.

В марте глава МАГАТЭ встретился с Путиным и главой Росатома Алексеем Лихачевым. По словам последнего, с Гросси они обсуждали шаги, которые нужно предпринять для обеспечения безопасности ЗАЭС не только в режиме остановки, но и в режиме активной эксплуатации.