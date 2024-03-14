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Военная операция на Украине ,  
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На ЗАЭС заявили об обстреле ВСУ критической инфраструктуры станции

Запорожская АЭС: ВСУ обстреляли объекты критической инфраструктуры станции
Сюжет
Военная операция на Украине
В район забора, за которым находятся баки с дизельным топливом, было сброшено взрывное устройство, заявили на станции. Об атаке уведомили экспертов МАГАТЭ
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Victor / Xinhua / Global Look Press)

Украинские вооруженные силы обстреляли объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции.

Там уточнили, что в район забора, за которым находятся баки с дизельным топливом, было сброшено взрывное устройство.

«Если бы попали в баки, это могло бы привести к печальным последствиям», — заявили на станции.

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В пресс-службе добавили, что о новой атаке уведомили специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находятся на станции. Подобные инциденты на ЗАЭС назвали недопустимыми.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре Запорожской области, под контролем российских военных находится с февраля 2022 года. После присоединения региона к России президент Владимир Путин подписал указ о передаче электростанции в собственность государства. Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах объекта.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси называл ситуацию с безопасностью на ЗАЭС «крайне неустойчивой». В начале марта он встретился с российским президентом и призвал к максимальной сдержанности в районе станции. Ранее, в январе, Гросси предупредил о реальной угрозе крупной ядерной аварии на ЗАЭС.

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Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал ситуацию на ЗАЭС «неспокойной». Он указал на риск ЧП на объекте из-за возросшей активности украинских беспилотников. Хотя российские специалисты нейтрализуют дроны, ЧП может случиться в любой момент, отмечал дипломат.

Москва отвергает идею МАГАТЭ и ООН о создании демилитаризованной зоны (зоны безопасности) вокруг ЗАЭС. Власти настаивают, что российские военные полностью обеспечивают безопасность объекта.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Запорожская АЭС обстрел ВСУ критическая инфраструктура Военная операция на Украине
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