На ЗАЭС заявили об обстреле ВСУ критической инфраструктуры станции
Украинские вооруженные силы обстреляли объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции.
Там уточнили, что в район забора, за которым находятся баки с дизельным топливом, было сброшено взрывное устройство.
«Если бы попали в баки, это могло бы привести к печальным последствиям», — заявили на станции.
В пресс-службе добавили, что о новой атаке уведомили специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находятся на станции. Подобные инциденты на ЗАЭС назвали недопустимыми.
Запорожская АЭС расположена в Энергодаре Запорожской области, под контролем российских военных находится с февраля 2022 года. После присоединения региона к России президент Владимир Путин подписал указ о передаче электростанции в собственность государства. Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах объекта.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси называл ситуацию с безопасностью на ЗАЭС «крайне неустойчивой». В начале марта он встретился с российским президентом и призвал к максимальной сдержанности в районе станции. Ранее, в январе, Гросси предупредил о реальной угрозе крупной ядерной аварии на ЗАЭС.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал ситуацию на ЗАЭС «неспокойной». Он указал на риск ЧП на объекте из-за возросшей активности украинских беспилотников. Хотя российские специалисты нейтрализуют дроны, ЧП может случиться в любой момент, отмечал дипломат.
Москва отвергает идею МАГАТЭ и ООН о создании демилитаризованной зоны (зоны безопасности) вокруг ЗАЭС. Власти настаивают, что российские военные полностью обеспечивают безопасность объекта.
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