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Военная операция на Украине ,  
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Постпред России в Вене сообщил о риске ЧП на ЗАЭС из-за дронов ВСУ

Постпред России в Вене Ульянов заявил о риске ЧП на ЗАЭС из-за дронов ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Михаил Ульянов заявил, что активность украинских беспилотников в районе станции «возросла многократно». Российские специалисты «нейтрализуют эти дроны, но в любой момент может произойти ЧП», предупредил он
Датчики давления в энергоблоке Запорожской атомной электростанции
Датчики давления в энергоблоке Запорожской атомной электростанции (Фото: Александр Полегенько / ТАСС)

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о риске возникновения ЧП на Запорожской АЭС из-за возросшей активности украинских беспилотников. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат назвал ситуацию «неспокойной».

«Сейчас продолжается активность беспилотников, она возросла многократно. Наши специалисты нейтрализуют эти дроны, но в любой момент может произойти ЧП», — считает Ульянов (цитата по ТАСС).

Зачем глава МАГАТЭ приезжал в Россию и встречался с Путиным
Политика
Владимир Путин, Алексей Лихачев и&nbsp;Рафаэль Гросси (слева направо) во время встречи

С начала марта 2022 года ЗАЭС находится под контролем России. С сентября того же года на станции присутствует миссия МАГАТЭ. Ее эксперты меняются согласно ротации.

МАГАТЭ и ООН ранее настаивали, что нужно создать вокруг ЗАЭС так называемую демилитаризованную зону (зону безопасности). Москва эту идею категорически отвергала, объясняя это тем, что российские военные обеспечивают безопасность объекта.

6 марта генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси в Сочи встречался с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию вокруг АЭС. Глава агентства призвал украинскую и российскую стороны к военной сдержанности у станции. Он указал, что шесть из семи «столпов ядерной безопасности», которые были им обозначены весной 2022 года, поставлены под угрозу.

В начале марта 2022 года, вскоре после того как ЗАЭС перешла под контроль России, Гросси сформулировал семь принципов ядерной безопасности, которые надо соблюдать, чтобы предотвратить аварии на АЭС в условиях боевых действий.

  • Физическая целостность объектов, будь то реакторы, топливные бассейны или хранилища радиоактивных отходов.
  • Полная исправность всех систем безопасности и защиты.
  • Возможность оперативного персонала обеспечивать безопасность станции и свободно принимать решения, не подвергаясь давлению.
  • Надежное внешнее электроснабжение всех ядерных объектов.
  • Бесперебойные цепочки поставок и транспорт на объект и обратно.
  • Эффективные системы радиационного контроля на объектах и за их пределами, а также аварийная готовность и меры реагирования.
  • Надежная связь с регулятором.
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До этого Гросси провел очередные консультации с российской делегацией, которую возглавляет гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

По словам главы «Росатома», речь шла в том числе о том, что «нужно сделать, чтобы превратить Запорожскую станцию в работающую, какие шаги нужно предпринять, чтобы обеспечить ее безопасность не только в режиме остановок, как сейчас, но и в режиме активной эксплуатации». Глава МАГАТЭ назвал консультации «очень интенсивными и подробными».

В феврале глава МАГАТЭ побывал на Запорожской АЭС. В январе в ходе выступления в Совете Безопасности ООН он говорил о реальной угрозе крупной ядерной аварии на ЗАЭС. Гросси назвал ситуацию с безопасностью на станции «невероятно шаткой», указав на то, что «в регионе продолжаются активные военные действия, иногда в непосредственной близости» от ЗАЭС. После поездки в феврале глава МАГАТЭ сообщил об улучшении ситуации.

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Теги
Елена Чернышова
Михаил Ульянов Запорожская АЭС беспилотники
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