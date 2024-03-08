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Военная операция на Украине ,  
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Гросси на встрече с Путиным призвал к максимальной сдержанности у ЗАЭС

МАГАТЭ: Гросси на встрече с Путиным призвал к военной сдержанности вокруг ЗАЭС
Сюжет
Военная операция на Украине
Рафаэль Гросси и Владимир Путин
Рафаэль Гросси и Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / Sputnik / Reuters)

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным призвал украинскую и российскую стороны к военной сдержанности у Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба агентства.

Гросси отметил, что ситуация вокруг ЗАЭС остается нестабильной. По словам гендиректора МАГАТЭ, шесть из семи «столпов ядерной безопасности», которые он обозначил еще в начале конфликта на Украине, поставлены под угрозу.

В начале марта 2022 года, вскоре после того, как ЗАЭС перешла под контроль России, Рафаэль Гросси сформулировал семь принципов ядерной безопасности, которые надо соблюдать, чтобы предотвратить аварии на АЭС в условиях боевых действий.

  1. Физическая целостность объектов, будь то реакторы, топливные бассейны или хранилища радиоактивных отходов.
  2. Полная исправность всех систем безопасности и защиты.
  3. Возможность оперативного персонала обеспечивать безопасность станции и свободно принимать решения, не подвергаясь давлению.
  4. Надежное внешнее электроснабжение всех ядерных объектов.
  5. Бесперебойные цепочки поставок и транспорт на объект и обратно.
  6. Эффективные системы радиационного контроля на объектах и за их пределами, а также аварийная готовность и меры реагирования.
  7. Надежная связь с регулятором.

«Он (Гросси. — РБК) также повторил свой призыв к максимальной военной сдержанности и строгому соблюдению пяти конкретных принципов, установленных Советом Безопасности Организации Объединенных Наций 30 мая 2023 года», — говорится в заявлении МАГАТЭ.

На брифинге Совбеза ООН в мае 2023 года Гросси, исходя из сформированных им семи принципов, обозначил пять пунктов конкретно для Запорожской АЭС. Тогда гендиректор МАГАТЭ заявил, что не должно происходить никаких ударов ни с территории станции, ни по ней самой, кроме того, ЗАЭС нельзя использовать как хранилище для вооружения или военную базу.

Путин в Сочи встретился с главой МАГАТЭ Гросси
Политика

Встреча Гросси с Путиным прошла 6 марта в Сочи.

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В беседе с главой МАГАТЭ Путин рассказал о строительстве второй очереди Курской атомной электростанции, возведении плавучей атомной электростанции на севере, развитии атомного флота и «большой работе на международной арене» при поддержке агентства.

Гросси в свою очередь заявил об «очень важных временах» и вызовах, которые надо обсуждать.

С гендиректором МАГАТЭ также встретился глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, с Гросси они говорили о том, «что нужно сделать, чтобы превратить Запорожскую станцию в работающую, какие шаги нужно предпринять, чтобы обеспечить ее безопасность не только в режиме остановки, как сейчас, но и в режиме активной эксплуатации».

ЗАЭС расположена в Энергодаре Запорожской области, станция находится под контролем российских военных с февраля 2022 года. После присоединения региона к России президент Владимир Путин подписал указ о передаче электростанции в собственность государства. Киев и Москва неоднократно выступали с взаимными обвинениями в обстрелах АЭС.

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МАГАТЭ Рафаэль Гросси Запорожская АЭС Владимир Путин ядерная безопасность
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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