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В «Росэнергоатоме» объяснили недопуск экспертов МАГАТЭ к реакторам ЗАЭС

Ренату: недопуск экспертов МАГАТЭ к реакторам ЗАЭС связан с мерами безопасности
МАГАТЭ ранее заявило о недопуске его экспертов в реакторные залы первого, второго и шестого энергоблоков АЭС. Представитель «Росэнергоатома» Карчаа Ренату пояснил, что герметичные оболочки в реакторном отделении загерметизированы
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Недопуск сотрудников МАГАТЭ в герметичные оболочки (ГО) в реакторном отделении на Запорожской АЭС (ЗАЭС) связан требованиями безопасности на станции, поскольку в обычной (не экстренной) ситуации ГО загерметизированы. Об этом сообщил РБК советник генерального директора «Росэнергоатома» Карчаа Ренату.

В МАГАТЭ ранее заявили, что в течение последних двух недель находящимся на Запорожской АЭС (ЗАЭС) эспертам организации не разрешили доступ в реакторные залы первого, второго и шестого энергоблоков ЗАЭС.

Ренату пояснил РБК, что каждый энергоблок ЗАЭС имеет реакторное и турбинное отделение. Реакторное отделение состоит из герметичной оболочки, в которой находится основное технологическое оборудование, высокорадиоактивное, связанное с производством тепловой энергии, допуск куда ограничен. «При герметизации ГО и обстройки реакторного отделения, в которой допускается нахождение персонала для выполнения регламентных работ и выполнения обходов, в том числе, на регулярной основе осуществляется допуск экспертов МАГАТЭ для выполнения своих функций на ЗАЭС», — добавил он.

По его словам, ядерно-радиационная безопасность для ЗАЭС обладает высшим приоритетом при любых обстоятельствах, в соответствии с чем, персонал станции работает строго согласно российским законам.

«Согласно утвержденного технологического регламента безопасной эксплуатации энергоблоков, во всем диапазоне эксплуатационных режимов реакторной установки, если в ГО не проводятся экстренные работы и соответственно нет критической необходимости нахождения в ней людей, нормальное состояние ГО — загерметизирована. На сегодняшний день, после выполнения экспертами МАГАТЭ верификации ядерных материалов, в соответствии с требованиями нормативных документов, все шесть ГО Запорожской АЭС были загерметизированы. В режиме «загерметизировано» допуск персонала в ГО запрещен и выполняется только при однозначном обосновании и в экстренных случаях», — отметил Ренату.

Он подчеркнул, что обеспокоенность главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси понятна, и что российская сторона ответственно подходит к сотрудничеству с международной организацией. «Но содержание последнего заявления дает нам основание предполагать, что либо Рафаэля Гросси информировали в недостаточно полной мере, либо информацию подали люди с низкой профессиональной подготовкой, во что верится с большим трудом/ <...> По хорошему можно с достаточно высокой долей уверенности утверждать, что кому-то на ровном месте захотелось «покачать» ситуацию! Вот почему в том числе важен и последний абзац моих тезисов про то, что гермооболочка и тем более, загерметизированная — это не музей и не зона для свободных прогулок», — указал советник гендиректора «Росэнергоатома».

МАГАТЭ заявило о недопуске его экспертов к нескольким энергоблокам ЗАЭС
Политика

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МАГАТЭ опубликовало свое заявление 3 января. В нем, в частности, говорилось, что «это первый раз, когда экспертам МАГАТЭ не был предоставлен доступ к реакторному залу блока, который находится в состоянии холодного останова». Кроме того, как указали в организации, экспертам был ограничен доступ в некоторые части машинных залов ЗАЭС, в том числе в помещения третьего, четвертого и шестого энергоблоков. Представителям МАГАТЭ, по их словам, также не предоставили доступ на крыши реакторов «из-за заявленных проблем с безопасностью».

В МАГАТЭ также выразили «серьезную озабоченность» из-за частых отключений электроэнергии на станции. В агентстве напомнили, что станции требуется электричество для охлаждения реакторов даже когда они отключены. В последние недели специалисты также регулярно слышали взрывы рядом со станцией.

Запорожская АЭС находится в Энергодаре Запорожской области (регион был включен в состав России осенью 2022 года). Российская и украинская стороны неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. Из-за угрозы станции на территории объекта с сентября 2022 года находится миссия МАГАТЭ.

Агентство в начале сентября 2023-го сообщило, что на станции сократят число персонала до минимального из-за активизации военных действий в регионе. Гросси позже в том же месяце заявил, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС несколько улучшилась, но она все еще остается сложной.


 

Авторы
Теги
Яна Баширова, Илья Пламенев Илья Пламенев
МАГАТЭ Военная операция на Украине реактор энергоблок Запорожская АЭС
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