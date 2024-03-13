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Политика ,  
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Путин рассказал о действиях России после вступления Финляндии в НАТО

Путин: Россия разместит войска и оружие близ Финляндии после ее входа в НАТО
Фото: Leonhard Foeger / Reuters
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Россия разместит свои войска и системы поражения у границ Финляндии после вступления последней в НАТО, заявил президент Владимир Путин в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву.

Путин назвал вступление Финляндии в блок абсолютно бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов. У России с этой страной раньше были «просто идеальные» отношения, у них не было друг к другу претензий, в том числе территориальных, добавил он.

«У нас и войск-то не было, мы войска-то оттуда все убрали, с российско-финской границы. <…> Тем не менее, это им решать. Они так решили. Но у нас там не было войск, теперь будут. Не было там систем поражения, теперь появятся», — сказал президент (цитата по «РИА Новости»).

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По мнению главы государства, вступление Финляндии в НАТО не улучшило ситуацию для страны с точки зрения безопасности «и в двусторонних отношениях, да и в Европе в целом».

Финляндия стала членом НАТО в апреле 2023 года. Страна подала заявку на вступление в блок весной 2022-го совместно со Швецией. Последняя присоединилась к альянсу 7 марта 2024 года.

Путин рассказал о действиях России после вступления Финляндии в НАТО
Путин рассказал о действиях России после вступления Финляндии в НАТО

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Путин пообещал зеркальный ответ на размещение военной инфраструктуры блока в обеих странах. Глава государства предупреждал, что у Москвы будут проблемы с Финляндией из-за ее вступления в НАТО. В связи с решением Хельсинки президент пообещал создать Ленинградский военный округ (появился в конце февраля 2024 года вместе с Московским) и сконцентрировать там определенные воинские подразделения.

Россия также пообещала ответ на вступление Швеции в блок, объяснив это необходимостью купирования угроз. Решение Стокгольма несет негативные последствия для безопасности страны, отмечали в Кремле.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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