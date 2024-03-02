Новый лидер Финляндии задумался о «реальном ядерном сдерживании»

В Финляндии должны быть реальные средства ядерного сдерживания, заявил новый президент страны Александр Стубб на пресс-конференции после инаугурации, передает финская газета Iltalehti.

«Я бы начал с того, что ядерное сдерживание должно быть реальным здесь, в Финляндии», — сказал Стубб в ответ на вопрос, планирует ли он в должности главы государства начать настаивать на внесении изменений в Закон о ядерной энергетике. При этом он подчеркнул, что решение по этому вопросу могут принимать правительство и парламент, а президент республики не вмешивается.

Во время своей президентской кампании Стубб выступал за то, чтобы ядерное оружие НАТО можно было перевозить по территории Финляндии, отмечает Iltalehti. Сейчас финское законодательство запрещает ввоз, изготовление, хранение и подрыв ядерных зарядов на территории страны.

На пресс-конференции президент отметил, что после того, как Финляндия стала членом НАТО, то средства ядерного сдерживания предоставляет альянс, а точнее США.

Будучи кандидатом в президенты, Стубб говорил, что допускает транспортировку ядерного оружия через Финляндию. «Не думаю, что на нашу территорию ввезут или даже захотят у нас разместить ядерное оружие на постоянной основе. Однако ни в коем случае не следует ограничивать транспортировку ядерного оружия по нашей территории в случае возникновения сложной ситуации», — заявил он в интервью MTV Uutiset. Он подчеркнул, что у президента нет полномочий принимать решения в области атомной энергетики, однако он надеется на «гибкий» подход в этом вопросе.

В начале февраля посол России в Хельсинки Павел Кузнецов называл идею транзита ядерного оружия через Финляндию опасной и непредсказуемой. «Рассчитываем, что благоразумие в этом вопросе возобладает», — говорил дипломат.