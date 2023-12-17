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Политика ,  
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Путин заявил, что с Финляндией будут проблемы из-за вступления в НАТО

Путин: у Финляндии возникнут проблемы с Россией из-за вступления в НАТО
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

У России и Финляндии нет никаких споров и проблем, но они появятся в связи со вступлением соседней страны в НАТО. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал телеведущий Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

По словам Путина, все споры России и Финляндии, в том числе территориального характера, были решены еще в середине XX века. После этого между двумя странами были «самые добрые, самые сердечные» отношения.

«Взяли затащили в НАТО Финляндию. <...> Проблем не было. Теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения», — сказал Путин.

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Заявление президента Джо Байдена о том, что в случае победы на Украине Россия может атаковать одну из стран НАТО, Путин назвал «чушью полной» и «фигурой речи», которой американский лидер пытается «обосновать свою ошибочную политику на российском направлении». «У России нет никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного — воевать со странами НАТО», — сказал Путин.

Российский президент подчеркнул, что у России нет территориальных претензий к государствам Североатлантического альянса и «желания испортить с ними отношения». Напротив, в Кремле заинтересованы в развитии связей. Однако страны альянса «создают проблемы», поскольку не хотят иметь в лице России конкурента, уверен Путин.

О необходимости создать Ленинградский, а также Московский военные округа заявил в декабре 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу. Он объяснил это «стремлением НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ», в том числе ввиду присоединения к блоку соседней Финляндии. В апреле 2023 года страна официально стала членом альянса. В июне российский Генштаб объявил, что Ленинградский и Московский военный округа сформируют уже в этом году.

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