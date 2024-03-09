 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

МИД ответил на снос памятника дивизии СС «Галичина» в Канаде

МИД: снос в Канаде памятника «Галичине» — шаг к ликвидации наследия нацистов

Демонтаж памятника солдатам украинской дивизии СС «Галичина» в канадском городе Оквилл — первый шаг Оттавы к избавлению от нацистского наследия, заявил МИД России.

«Снос памятника эсэсовцам в Канаде стал первым шагом на пути к ликвидации наследия украинских нацистов в этой стране», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что дипломаты центрального аппарата и посольства России в Канаде, а также «неравнодушные активисты и журналисты» в течение длительного времени заявляли о необходимости убрать ряд мемориалов, связанных с коллаборационистами времен Второй мировой войны.

«Лучшим доказательством серьезности намерений Оттавы дистанцироваться от нацистского прошлого Украины послужит ликвидация и других монументов нацистским пособникам, в том числе из ОУН-УПА (ОУН и УПА признаны в России экстремистскими организациями и запрещены. — РБК)», — добавили в МИДе.

В Канаде закрыли фонд ветерана дивизии СС «Галичина»
Политика
Фото:sockagphoto / Shutterstock

О сносе памятника «Галичине» на украинском кладбище в Оквилле 8 марта сообщила «Страна.ua». Издание опубликовало видео, на котором мемориальную плиту снимает кран. «Страна» также отметила, что памятник был установлен в 1988 году и с тех пор не раз подвергался вандализму.

Советник-посланник посольства России в Канаде Владимир Проскуряков назвал случившееся торжеством справедливости. «Отрадно, что в Канаде помнят вклад своей страны в нашу общую победу над нацизмом», — отметил он (цитата по ТАСС).

Читайте на РБК Pro
Что, если не доллар: спасут ли вклады в юани от обесценивания рубля
ChatGPT сделал приложение с нуля: неоднозначный опыт российской компании
Без обуви и алкоголя: 10 простых способов уснуть в самолете
Доходность длинных облигаций может составить до 20%. Стоит ли их брать

Мэрия Оквилла позже сообщила агентству, что не имеет отношения к демонтажу монумента, поскольку он находился на частном кладбище. «В связи с тем, что украинское кладбище святого Владимира находится на частной территории, город не участвует в его управлении и деятельности», — заявили в городской администрации.

22 сентября 2023 года на заседание в канадском парламенте, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку. Его представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Многие парламентарии и гости встретили Хунку аплодисментами. Позже выяснилось, что украинец служил в добровольческой дивизии СС «Галичина».

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота, пригласивший Хунку, извинился за инцидент и объявил об отставке. Извинения за чествование ветерана нацистской дивизии также принес премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В Кремле появление Хунки в канадском парламенте назвали возмутительным, позже российская Генпрокуратура обратилась к Оттаве с запросом об экстрадиции ветерана «Галичины». В феврале 2024 года Канада отказала в его выдаче.

Зеленский планирует уволить главу МИД. К нему «очень много вопросов»

Финляндия ввела запрет на машины с российскими номерами. Подробности

Массовое падение лыжников в Сочи попало на видео

Запашный раскритиковал запрет выступлений с животными

Руперт Мердок женится на теще Абрамовича. Подробности

У Boeing 777 оторвалось колесо и упало на стоянку. Видео

Байден пообещал конгрессу, что американцы «не отступят и не прогнутся»

В Германии запустили шоу с ведущим Гитлером. Его воссоздали с помощью ИИ

6 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит

Как заработать на росте золота в 2024 году. Названы 3 доступных способа

Маленькую панду из Московского зоопарка показали на видео
Теги
Канада Украина памятник нацизм МИД
Материалы по теме
Канада отказалась выдать России ветерана дивизии «Галичина» Хунку
Политика
В канадском парламенте извинились за приглашение бойца СС «Галичина»
Политика
СК обвинил в геноциде ветерана СС, выступившего в парламенте Канады
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 98,88 (+0,68) Инвестиции, 07 мар, 16:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 90,75 (+0,41) Инвестиции, 07 мар, 16:33
Полянский заявил, что избавление от Зеленского не входит в планы России Политика, 01:42
МИД ответил на снос памятника дивизии СС «Галичина» в Канаде Политика, 01:08
Российский боксер в бою за чемпионский титул проиграл впервые в карьере Спорт, 00:47
Зеленский отверг предложение Эрдогана о переговорах с участием России Политика, 00:41
Косачев анонсировал предложения Путину по денонсации невыгодных договоров Политика, 00:14
«Гражданская война» в «Формуле-1». За что пытаются убрать главу Red Bull Спорт, 00:00
Без шума и толпы: квартиры с московской пропиской и окнами на природу РБК и ПИК, 08 мар, 23:53
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Полина Гагарина объявила о выходе «на пенсию» летом Общество, 08 мар, 23:47
Польша приостановила участие в договоре об армиях в Европе Политика, 08 мар, 23:37
В Австралии предупредили об угрозе обесцвечивания для Барьерного рифа Общество, 08 мар, 23:37
Замешанный в скандалах чиновник офиса Зеленского стал советником Умерова Политика, 08 мар, 23:33
Госдеп сообщил о выдворении сотрудников USAID из Зимбабве Политика, 08 мар, 22:38
В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры Политика, 08 мар, 22:10
Эрдоган заявил о готовности провести переговоры Украины и России Политика, 08 мар, 21:54