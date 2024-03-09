МИД ответил на снос памятника дивизии СС «Галичина» в Канаде

Демонтаж памятника солдатам украинской дивизии СС «Галичина» в канадском городе Оквилл — первый шаг Оттавы к избавлению от нацистского наследия, заявил МИД России.

«Снос памятника эсэсовцам в Канаде стал первым шагом на пути к ликвидации наследия украинских нацистов в этой стране», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что дипломаты центрального аппарата и посольства России в Канаде, а также «неравнодушные активисты и журналисты» в течение длительного времени заявляли о необходимости убрать ряд мемориалов, связанных с коллаборационистами времен Второй мировой войны.

«Лучшим доказательством серьезности намерений Оттавы дистанцироваться от нацистского прошлого Украины послужит ликвидация и других монументов нацистским пособникам, в том числе из ОУН-УПА (ОУН и УПА признаны в России экстремистскими организациями и запрещены. — РБК)», — добавили в МИДе.

О сносе памятника «Галичине» на украинском кладбище в Оквилле 8 марта сообщила «Страна.ua». Издание опубликовало видео, на котором мемориальную плиту снимает кран. «Страна» также отметила, что памятник был установлен в 1988 году и с тех пор не раз подвергался вандализму.

Советник-посланник посольства России в Канаде Владимир Проскуряков назвал случившееся торжеством справедливости. «Отрадно, что в Канаде помнят вклад своей страны в нашу общую победу над нацизмом», — отметил он (цитата по ТАСС).

Мэрия Оквилла позже сообщила агентству, что не имеет отношения к демонтажу монумента, поскольку он находился на частном кладбище. «В связи с тем, что украинское кладбище святого Владимира находится на частной территории, город не участвует в его управлении и деятельности», — заявили в городской администрации.

22 сентября 2023 года на заседание в канадском парламенте, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку. Его представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Многие парламентарии и гости встретили Хунку аплодисментами. Позже выяснилось, что украинец служил в добровольческой дивизии СС «Галичина».

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота, пригласивший Хунку, извинился за инцидент и объявил об отставке. Извинения за чествование ветерана нацистской дивизии также принес премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В Кремле появление Хунки в канадском парламенте назвали возмутительным, позже российская Генпрокуратура обратилась к Оттаве с запросом об экстрадиции ветерана «Галичины». В феврале 2024 года Канада отказала в его выдаче.