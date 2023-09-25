 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Кремль назвал возмутительным появление ветерана СС в парламенте Канады

Дмитрий Песков назвал возмутительным чествование ветерана СС в Канаде
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Приглашение в парламент Канады ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку возмутительно, это выражает «неряшливое отношение к памяти», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Многие западные страны вырастили поколение, которое не знает, кто с кем воевал, ничего не знают об угрозе фашизма. Это чревато тем, что фашизм будет проявляться то там, то сям», — сказал Песков.

По его мнению, фашизм «практически пытается встать на ноги» в центре Европы — на Украине, с чем Россия и ведет борьбу.

22 сентября в парламенте Канады представили 98-летнего Ярослава Хунку как героя войны, воевавшего в составе Первой украинской дивизии. Спикер канадской палаты общин Энтони Рота поблагодарил его за «борьбу за независимость Украины против русских» во время Второй мировой войны.

Материал дополняется

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (-0,11) Инвестиции, 22 сен, 16:57 Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 96,04 (-0,03) Инвестиции, 22 сен, 16:57
Шойгу представил замкомвзвода к званию Героя России за отражение атаки Общество, 13:12
Кремль оценил возможность интервью Путина американскому журналисту Политика, 13:11
В Мосгордуме поддержали законопроект о протоколах за нарушение тишины Недвижимость, 13:10
«Умная» сталь: как нейросеть помогает развивать металлургию Национальные проекты, 13:05
Кудрин назвал Ясина «столпом перехода» советской экономики к рыночной Общество, 12:55
Кремль назвал возмутительным появление ветерана СС в парламенте Канады Политика, 12:48
Кремль отверг упреки Пашиняна в адрес миротворцев Политика, 12:44
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
В Москве с начала года ввели в эксплуатацию 54 учебных здания Город, 12:40
Как 40-летний маркетолог Матешиц придумал Red Bull и заработал $27,4 млрд Pro, 12:38
Соперница Ласицкене заявила, что Бубки для украинцев «не существует» Спорт, 12:37
Российская теннисистка разгромила немку на старте турнира в Токио Спорт, 12:36
Началась вторая встреча представителей Баку с армянами Карабаха Политика, 12:36
В приднестровском селе нашли обломки ракеты С-300 Политика, 12:29
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 12:23