Кремль назвал возмутительным появление ветерана СС в парламенте Канады

Дмитрий Песков (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Приглашение в парламент Канады ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку возмутительно, это выражает «неряшливое отношение к памяти», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Многие западные страны вырастили поколение, которое не знает, кто с кем воевал, ничего не знают об угрозе фашизма. Это чревато тем, что фашизм будет проявляться то там, то сям», — сказал Песков.

По его мнению, фашизм «практически пытается встать на ноги» в центре Европы — на Украине, с чем Россия и ведет борьбу.

22 сентября в парламенте Канады представили 98-летнего Ярослава Хунку как героя войны, воевавшего в составе Первой украинской дивизии. Спикер канадской палаты общин Энтони Рота поблагодарил его за «борьбу за независимость Украины против русских» во время Второй мировой войны.

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